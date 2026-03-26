إعفاء وتخفيضات معتبرة في وسائل النقل العمومية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة

بداية من الأحد 29 مارس 2026

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة يوم الخميس في بيان، عن دخول الإجراءات الخاصة بمجانية النقل والتخفيض في تسعيراته لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيز التنفيذ، ابتداء من 29 مارس 2026.

وتشمل الامتيازات الجديدة ذوي الاحتياجات الخاصة الحاملين لبطاقة “الشخص ذي الإحتياجات الخاصة”، ومرافقيهم. بمعدل مرافق واحد لكل شخص. وتتمثل في:

مجانية النقل العمومي الحضري وشبه الحضري بالنسبة لكل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

مجانية النقل البري للمسافرين والسكك الحديدية، والنقل البحري العمومي الداخلي بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الذين تتراوح نسبة عجزهم بين 80 و100 بالمئة.

تخفيض بنسبة 80 بالمئة في تسعيرات النقل البري للمسافرين عبر الطرقات والسكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي. بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح نسبة عجزهم بين 50 و80 بالمئة.

تخفيض بنسبة 80 بالمئة من تسعيرات الدرجة الاقتصادية للمسافرين عبر النقل الجوي الداخلي. بالنسبة للأشخاص الذين تساوي نسبة عجزهم 100 بالمئة.

ويمكن الاستفادة من هذه التخفيضات عند التنقّل مع متعاملي النقل العمومي الذين أبرم قطاع التضامن الوطني اتفاقيات تعاون معهم، وتشمل هذه الاتفاقيات:

شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

شركة استغلال مترو الجزائر.

مؤسسة استغلال الترامواي.

مؤسسة النقل البحري.

المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري «ETUSA» لولاية الجزائر.

الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية «SNTF»،

مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري.

المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين (وسط).

المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين (شرق).

المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين (غرب).

وتقع النفقات المترتبة عن تنفيذ المجانية والتخفيضات على عاتق وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. من خلال الاعتمادات المالية المسجّلة لفائدة القطاع، يوضح البيان.