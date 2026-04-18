إعلام عبري: نتنياهو متفاجئ من لهجة ترامب “الحادة”

طلب الكيان الصهيوني من البيت الأبيض توضيحات بشأن منشور الرئيس ترامب الذي ذكر أن “إسرائيل ممنوعة” من شن غارات جوية في لبنان.

وأفادت وسائل إعلام عبرية وأمريكية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو شعر ومستشاروه بالصدمة من منشور ترامب، الذي تناقض مع نص اتفاقية وقف إطلاق النار بين الكيان ولبنان التي نشرتها وزارة الخارجية يوم الخميس الماضي.

بدأ المساعدون، بمن فيهم السفير الصهيوني لدى واشنطن يحيئيل ليتر، في محاولة لفهم ما إذا كانت الولايات المتحدة قد غيرت مسارها.

وطلب المسؤولون الصهاينة من البيت الأبيض توضيحاً، وأكدوا أن تعليق ترامب يتعارض مع الاتفاق.

ونشر موقع أكسيوس رد البيت الأبيض على طلبهم التعليق على الخبر حيث قام مسؤول أمريكي بتوضيح تصريحات ترامب.

وقال المسؤول الأمريكي: “إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه الرئيس بين لبنان وإسرائيل ينص بوضوح على أن إسرائيل لن تقوم بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، لكنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية”.

من جهتها، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن مصدر صهيوني (لم تسمه) إن “تل أبيب متفاجئة من تصريحات ترامب الذي أكد فيها أنه لن يسمح لإسرائيل بمواصلة مهاجمة لبنان”.

وأضاف المصدر، أن الشعور في تل أبيب بأن “احتمال العودة إلى القتال مع إيران بات أقل من احتمال التوصل إلى اتفاق”.

وأشار إلى أن التقديرات تفيد بعدم العودة إلى المواجهة، وأن رسالة ترامب تعني أيضا عدم استئناف القتال في لبنان.