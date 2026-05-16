إعلانات لتأطير مراكز التصويت.. السلطة المستقلة توضح  

فندت السلطة المستقلة للانتخابات بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي بشأن إعلانات تدعو المواطنين والمواطنات إلى التسجيل للمشاركة في تأطير مراكز ومكاتب التصويت تحضيرًا لتشريعيات 2 جويلية 2026.

وأوضحت السلطة في بيان لها، أن هذه الإعلانات لا أساس لها من الصحة، وتندرج ضمن محاولات الابتزاز وتضليل الرأي العام والتأثير على السير الحسن للعملية الانتخابية.

ودعت السلطة المستقلة جميع المواطنين والمواطنات إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع هذه الدعوات المضللة، أو تقديم أي معلومات أو معطيات ذات طابع شخصي خارج القنوات الرسمية المعتمدة.

كما ذكّرت بأن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحدد بوضوح الآجال والكيفيات القانونية الخاصة بإعداد قوائم تأطير مكاتب ومراكز التصويت، مؤكدة أنه تم في هذا الإطار إنهاء مهام بعض المنسقين البلديين بكل من ولايتي سيدي بلعباس وعين الدفلى.