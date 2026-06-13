-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إعلان نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط هذا الأحد

الشروق أونلاين
  • 1753
  • 0
إعلان نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط هذا الأحد
أرشيف
تعبيرية

تفرج وزارة التربية الوطنية هذا الأحد 14 جوان، عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2026، ابتداء من الساعة العاشرة 10:00 صباحا.

وسيتمّ الإعلان عن النتائج، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وكذلك عبر فضاء الأولياء في موقع وزارة التربية الوطنية.

كما سيتمّ إشهار قوائم المقبولين للانتقال إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي، في نفس التوقيت، على مستوى المؤسسات التعليمية.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فسيكون إعلان نتائج الامتحان، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وشارك 877.035 مترشحا في الامتحانات، بين 19 و21 ماي الماضي. موزّعين على 3.167 مركز إجراء، أشرف على تأطيرها 214.003 مؤطرين على المستوى الوطني.

مقالات ذات صلة
حالة الطقس: أمطار غزيرة ورعود عبر 18 ولاية

حالة الطقس: أمطار غزيرة ورعود عبر 18 ولاية

الاتصال المؤسساتي في الجزائر تحت مجهر الخبراء والمهنيين

الاتصال المؤسساتي في الجزائر تحت مجهر الخبراء والمهنيين

الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أوزبكستان

الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أوزبكستان

حركة النهضة مع استكمال المسار التنموي في الجزائر

حركة النهضة مع استكمال المسار التنموي في الجزائر

الحظّ يحالف الأدبيّين في بكالوريا 2026… وعلميّون قلقون!

الحظّ يحالف الأدبيّين في بكالوريا 2026… وعلميّون قلقون!

كأس العالم

كأس العالم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد