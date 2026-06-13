إعلان نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط هذا الأحد

تفرج وزارة التربية الوطنية هذا الأحد 14 جوان، عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2026، ابتداء من الساعة العاشرة 10:00 صباحا.

وسيتمّ الإعلان عن النتائج، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وكذلك عبر فضاء الأولياء في موقع وزارة التربية الوطنية.

كما سيتمّ إشهار قوائم المقبولين للانتقال إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي، في نفس التوقيت، على مستوى المؤسسات التعليمية.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فسيكون إعلان نتائج الامتحان، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وشارك 877.035 مترشحا في الامتحانات، بين 19 و21 ماي الماضي. موزّعين على 3.167 مركز إجراء، أشرف على تأطيرها 214.003 مؤطرين على المستوى الوطني.