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الجزائر

إعلان نتائج مسابقة توظيف الأساتذة سيكون في نفس التاريخ عبر جميع الولايات

الشروق أونلاين
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إعلان نتائج مسابقة توظيف الأساتذة سيكون في نفس التاريخ عبر جميع الولايات
ح.م
جانب من أشغال الندوة

أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي يوم الخميس، أن إعلان نتائج مسابقة توظيف الأساتذة، سيكون في نفس التاريخ عبر جميع الولايات.

ولدى ترؤسه ندوة وطنية عن بعد مع مديري التربية، أسدى الوزير سعداوي تعليمات بـ”الحرص على استكمال العمليات المتبقية قبل إعلان النتائج، في أقرب الآجال. وضمان معالجة جميع التحفظات المقدّمة عبر المنصة الرقمية”.

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كما استمع الوزير بذات المناسبة، إلى عرض قدمه مدير الأنظمة المعلوماتية، حول تقدم عمليات التدقيق الرقمي الخاصة بالمسابقة. والترتيبات الكفيلة بتمكين جميع المتدخلين في العملية من أداء مهامهم في أحسن الظروف.

وأكّد سعداوي في هذا السياق، أن عمليات التوظيف تتم وفقًا للأطر المرجعية لها في قانون الوظيف العمومي، ووفق الاحتياجات المعبّر عنها ميدانيا.

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