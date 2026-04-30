إعلان هام لفائدة المتعاملين الاقتصاديين

إعلان هام لفائدة المتعاملين الاقتصاديين
ح.م
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

دعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الخميس، المتعاملين الاقتصاديين إلى المشاركة في المنتدى الإفريقي “BiasharaAfrika 2026”، المقرر تنظيمه من 18 إلى 20 ماي 2026 بالعاصمة التوغولية لومي، في إطار تعزيز الانفتاح على الأسواق الإفريقية وتوسيع فرص الاستثمار والتجارة البينية.

ويحسب إعلان للوكالة، فإن هذا الحدث يُنظم من طرف أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf) وحكومة توغو، تحت شعار “تعزيز التحول الاقتصادي في إفريقيا من خلال ZLECAf”، حيث يُعد منصة إفريقية رائدة تهدف إلى تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية وتعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة.

ويوفر “BiasharaAfrika 2026” مجموعة من الفوائد للمشاركين، أبرزها الولوج إلى أسواق إفريقية جديدة وفهم شروط دخولها، إضافة إلى عقد لقاءات أعمال ثنائية (B2B) مع شركاء تجاريين وصناعيين، واستكشاف فرص استثمار وشراكة، فضلًا عن توسيع الشبكات المهنية على المستوى القاري.

ودعت الوكالة المهتمين إلى التسجيل المسبق عبر الرابط المخصص للمشاركة في هذا الموعد الاقتصادي الإفريقي، الذي يُنتظر أن يشكل منصة لتعزيز موقع المتعاملين الاقتصاديين في الأسواق الإقليمية والدولية.

