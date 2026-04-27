إفريقيا عمقٌ جيوسياسي للجزائر

في المنظور الجيوسياسي المعاصر والمعقد، لا يمكن اختزال الجزائر في كونها مجرد وحدة جغرافية، بل تتجلى بوصفها عقدة استراتيجية مركزية ضمن منظومة إفريقية– متوسطية– ساحلية مهمة، إذ تتقاطع ديناميات التاريخ مع تفاعلات القوة، وتتداخل الجغرافيا مع معادلات النفوذ، وتتحول الحدود من خطوط عازلة إلى فضاءات امتداد، فالمجال الجزائري يحتل موقعا مفصليا عند تقاطع ثلاثة أقاليم كبرى: حوض المتوسط، والصحراء الكبرى، وإفريقيا جنوب الساحل، وهو ما يضفي عليه وظيفة مزدوجة كـ“منطقة عازلة–واصلة”، تربط بين أنظمة أمنية واقتصادية متباينة ودوائر تأثير متصارعة.

في هذا الاتجاه، لا تُفهم إفريقيا ككتلة صماء، بل كفضاء جيوسياسي يعاد تشكيله باستمرار، تتداخل فيه مشاريع الاندماج القاري -مثل منطقة التجارة الحرة الإفريقية- مع رهانات السيطرة على الممرات الاستراتيجية، وأمن الطاقة، وشبكات التجارة العابرة للصحراء. وهنا تبرز الجزائر كفاعل يسعى إلى تجاوز وضعية “الهامش الحدودي” نحو “مركز التأثير”، عبر تحويل عمقها الإفريقي إلى امتداد استراتيجي فاعل للأمن القومي.

جسّد كوامي نكروما، 1909- 1972 هذا الوعي حين اعتبر أن وحدة إفريقيا شرط بنيوي لإعادة التوازن الدولي، في مقابل منطق التجزئة. في حين عمّق فرانز فانون، 1925- 1961 هذا الطرح بربطه التحرر السياسي بخطر إعادة إنتاج التبعية داخليا. أما شيخ أنتا ديوب، 19231986-، فقد قدّم تصورا حضاريا يرى في وحدة إفريقيا حقيقة تاريخية كامنة تتجاوز التقسيمات الاستعمارية.

وفي هذا الإطار لم تعد الجزائر مجرد فاعل سياسي في إفريقيا، بل تجسد حضورا راسخا في وجدانها الجمعي، وامتد تأثيرها عبر الفن والتراث المشتركين، إذ تتقاطع الإيقاعات الصحراوية والأنماط الثقافية العابرة للحدود، كما تجلى دورها اقتصاديا من خلال المبادلات والتكامل مع عمقها الإفريقي، وأمنيا عبر مساهمتها في دعم الاستقرار ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، بما يعكس موقعها كجسر حضاري واستراتيجي داخل القارة.

وفي المقابل، فإن إفريقيا ليست مجرد فضاء جغرافي في السياسة الخارجية الجزائرية، بل تمثل عنصرا بنيويا حاضرا في الوجدان السياسي للدولة الجزائرية الحديثة؛ إذ يشكل العمق الإفريقي امتدادا طبيعيا للرؤية الإستراتيجية للجزائر، كما يتجسد في دعم حركات التحرر، وبناء الشراكات جنوب– جنوب، والانخراط في الديناميات القارية. وإفريقيا في المخيال السياسي الجزائري ليست “خارجا جيوسياسيا”، بل جزء من هوية الدور والتموقع، وفضاء لتجسيد خيارات السيادة والتكامل والانتماء التاريخي المشترك.

الروابط الروحية التاريخية والسياسية

أن قراءة التاريخ الجزائري الإفريقي تُظهر تجذر علاقة الجزائر بإفريقيا في بنية تاريخية ممتدة تتجاوز منطق الدولة الحديثة، إذ تعود إلى تشكل المجال الصحراوي كفضاء جيوحضاري مفتوح، ولم تكن الصحراء الكبرى حاجزا بل نظام عبور يربط المغرب الأوسط ببلاد السودان الغربي. داخل هذا الفضاء تداخلت الجغرافيا بالتاريخ، وتحولت القوافل والزوايا إلى آلية لإنتاج النفوذ الرمزي والمعرفي والاقتصادي، لتغدو الجزائر عقدة وسيطة داخل شبكة إفريقية متعددة المستويات.

في الفترة بين القرن 11 و16، ومع صعود إمبراطورية مالي (c.1235–c.1670) في عهد منسا موسى (1280–1337)، ثم إمبراطورية سونغاي (c.1430–c.1591) في عهد أسكيا محمد الأول (1443–1538)، تشكل نظام عابر للصحراء. شكلت تلمسان وورقلة وتوات عقد ترانزيت للقوافل المحمَّلة بالذهب والملح والمخطوطات، مع إعادة إنتاج الفقه المالكي جنوبا وتدفق الموارد شمالا. يبرز هنا محمد بن عبد الكريم المغيلي (c.1440–1505) كفاعل جيوفكري، صاغ رسائل حكم أثرت في كانووكاتسينا، مؤسسا لنمط دبلوماسية دينية مبكرة. كما أدّت الزوايا الجزائرية في الجنوب الجزائري تحديدا بين القرنين 14 و19 دور وساطة معرفية وروحية داخل الشبكة الصحراوية. وتشكلت الطرق الصوفية: القادرية المرتبطة بـالشيخ عبد القادر الجيلاني (1077–1166)، والكنتية بين القرنين 17 و19، والرحمانية (1715–1793)، والعلاوية (1869–1934)، كشبكات عابرة للحدود. وتتقدم التجانية التي أسسها سيدي أحمد التجاني (1737–1815) في عين ماضي، وانتشرت عبر تماسين نحو تمبكتو وغاو وبلاد الهوسا كأكثر البنى الشبكية انتظاما. ويمكن اعتبار هذه المنظومات قوة ناعمة قبل الدولة الحديثة، إذ أنتجت الشرعية عبر المعرفة بدل القوة.

وفي الدبلوماسية المعاصرة، تواصل الجزائر تموضعها الإفريقي عبر دعم التحرر وتعزيز التعاون جنوب جنوب والوساطة في الساحل خاصة مالي ضمن الاتحاد الإفريقي بما يعكس إفريقيا كفضاء شراكة استراتيجي في السياسة الخارجية الجزائرية. كما أن هذا الامتداد لم يكن مجرد حركة اقتصادية أو دينية بل شكل بنية تواصل حضاري مستمر أعاد صياغة العلاقات بين شمال إفريقيا وعمقها الإفريقي، إذ أدّت شبكات الطرق والقوافل دورا في خلق فضاء تفاعلي متعدد الأبعاد يجمع بين التجارة والمعرفة والسلطة الرمزية ويعزز منطق التكامل بدل القطيعة. وفي السياق الجيوسياسي الحديث أصبحت الجزائر توظف هذا الإرث التاريخي في صياغة سياستها الإفريقية من خلال دعم الاستقرار الإقليمي والمشاركة في آليات الوساطة إضافة إلى تعزيز مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود والطاقة بما يكرس حضورها كفاعل محوري داخل الفضاء الإفريقي. وهكذا تتجسد إفريقيا في الرؤية الجزائرية كامتداد استراتيجي لهوية الدولة ومجال حيوي للتفاعل الجيوسياسي وليس فقط كحيز جغرافي مجاور، مما يعزز منطق الشراكة المتوازنة وإعادة تشكيل موازين القوة داخل القارة.

الجزائر في المخيال الإفريقي

تمثل الجزائر في الوجدان الإفريقي فاعلا تاريخيا مركزيا في مشروع التحرر القاري، لا مجرد دولة شمال إفريقية. وقد تبلور هذا الحضور بوضوح بعد استقلالها في 5 جويلية 1962، حين تحولت إلى فضاء سياسي داعم لحركات التحرر في إفريقيا جنوب الصحراء، ضمن تصور يعتبر أن استقلال إفريقيا عملية كلية مترابطة لا تكتمل إلا بتفكيك البنى الاستعمارية في القارة ككل، في امتداد مباشر لمنطق ثورة التحرير الجزائرية (1954–1962).

في هذا الإطار، اضطلعت الجزائر بدور محوري داخل منظمة الوحدة الإفريقية منذ تأسيسها في 25 ماي 1963 بأديس أبابا، وبرزت كإحدى أكثر الدول التزاما بمبدأ “تصفية الاستعمار الكامل”. كما تحولت، منذ منتصف الستينيات، إلى مركز لوجستي وسياسي لحركات التحرر، ضمن منظومة سياسة خارجية تؤسس لـ“حق تقرير المصير” كمرجعية قانونية وأخلاقية.

وقد استفادت من الدعم الجزائري عدة حركات إفريقية كبرى، من بينها:

– المؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب إفريقيا بقيادة نيلسون مانديلا (1918–2013)، رمز النضال ضد الفصل العنصري.

– الحركة الشعبية لتحرير أنغولا التي قادت حرب التحرير ضد الاستعمار البرتغالي منذ 1961.

– جبهة تحرير موزمبيق بقيادة ساموراماشيل (1933–1986)، التي قادت الاستقلال عام 1975.

– منظمة شعب جنوب غرب إفريقيا بقيادة سام نجوما (1929–2025)، التي قادت استقلال ناميبيا.

وفي السياق المغاربي– الإفريقي، تبرز الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب التي تأسست رسميا في 1973، كحركة استقلالية راسخة تطالب بتقرير مصير الصحراء الغربية من الاحتلال المغربي بعد أن أدّت دورا تاريخيا في التحرر من ربقة الاستعمار الاسباني السابق وهي تحظى بدعم سياسي وإنساني من الجزائر منذ منتصف السبعينيات، ضمن عقيدة ثورية ثابتة هي تصفية الاستعمار.

على المستوى الفكري، ارتبط هذا الحضور الجزائري بتيارات تحررية مؤثرة؛ فقد عاش فرانز فانون (1925–1961) في الجزائر بين 1956 و1961، وساهم في بلورة رؤية نقدية للاستعمار والعنف والتحرر، خاصة في كتابه (1961)، الذي أصبح مرجعا لحركات التحرر الإفريقية. كما تفاعلت الرؤية الجزائرية مع أطروحات كوامي نكروما (1909–1972) الداعية إلى الوحدة الإفريقية، ومع تصور جوليوس نيريري (1922–1999) حول الاشتراكية الإفريقية والتنمية المستقلة.

بعد الاستقلال، تطوَّر الدور الجزائري إلى أداء مؤسساتي ودبلوماسي أكثر تنظيما، فقد ساهمت الجزائر في وساطات إفريقية بارزة، أبرزها اتفاق الجزائر للسلام بين إثيوبيا وإريتريا الموقع في 12 ديسمبر 2000، الذي أنهى حربا حدودية امتدت من 1998 إلى 2000. كما واصلت دعم التعاون جنوب–جنوب، من خلال استقبال آلاف الطلبة من إفريقيا جنوب الصحراء في جامعاتها ومعاهدها منذ السبعينيات، ضمن سياسة تكوين نخب إفريقية في مجالات متعددة.

وبذلك، تُستحضًر الجزائر في الوجدان الإفريقي كـ“دولة ثورة” و“دولة دعم”، ساهمت بين 1954 و1994 في تشكيل لحظة التحرر الإفريقي الكبرى. وهي ليست مجرد ذاكرة سياسية، بل رصيد رمزي حيّ يجعلها فاعلا مركزيا في التاريخ الإفريقي الحديث، وركيزة في خطاب السيادة وتقرير المصير، كما تحولت عبر الزمن إلى نموذج مُلهم لدولة مصدّرة للاستقرار، بعد تجربة قاسية مع الإرهاب والتطرف العنيف خلال ما يزيد عن عقد من الزمن.

افريقيا طريق المستقبل

يمكن النظر إلى إفريقيا في الإستراتيجية الجزائرية وفق المحاور التالية:

خاصرة الأمن القومي الممتد جنوبا

تمتد الحدود الجزائرية مع دول الساحل لمسافة تفوق 634 كم مع مالي و951 كم مع النيجر، ما يجعل إفريقيا الجنوبية امتدادا مباشرا للأمن القومي. مرجعية تأسيسية في الاتحاد الإفريقي

الجزائر عضو مؤسس في منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963، وساهمت في تحويلها إلى الاتحاد الإفريقي عام 2002 وبقيت طوال هذه الفترة ملتزمة ماديا ومعنويا بالإطار العامّ للدبلوماسية الجزائرية. قوة اقتراح وازن داخل أجندة 2063 الإفريقية

الجزائر قدّمت 3 تقارير وطنية وحققت معدل تنفيذ يقارب 75% من أهداف أجندة 2063 حتى 2023. تبادل اقتصادي ممتد

حجم التبادل التجاري مع إفريقيا بلغ نحو 6 مليار دولار سنة 2023. نمو تجاري سريع

سجلت المبادلات مع إفريقيا زيادة تفوق 18% بين 2022 و2023. أولوية ممرات البنية التحتية العابرة للصحراء

مشروع الطريق العابر للصحراء أُطلق منذ 1964 ويغطي آلاف الكيلومترات. ربط رقمي إفريقي منذ 2003

مشروع الألياف البصرية العابر للصحراء أطلقته الجزائر سنة 2003 لربط 5 دول إفريقية. دبلوماسية أمنية ضد الإرهاب في الساحل

الجزائر تستضيف مركز “أفريبول” ومركز دراسات الإرهاب الإفريقي منذ أداة تعليمية للتأثير الجيوسياسي

الجزائر تمنح أكثر من 2000 منحة دراسية سنويا لطلبة أفارقة. قوة ناعمة بشرية إفريقية داخل الجزائر

آلاف الطلبة من مالي، وموريتانيا، والنيجر ودول افريقية يدرسون في الجزائر منذ السبعينيات. إعادة رسم خارطة في مجال التجارة القارية الكبرى

الجزائر استضافت “معرض التجارة البينية الإفريقية” سنة 2025 بقيمة صفقات بلغت 3 مليار دولار. تموقع جديد في سوق إفريقي ضخم

الاتحاد الإفريقي يضم 4 مليار نسمة (2024)، ما يجعل إفريقيا أكبر سوق محتمل للجزائر. بوصلة ثورية تاريخية (1954–1994)

دعم الجزائر لحركات التحرر الإفريقية بلغ ذروته بين 1963 و1985. تعديد الشراكات

رغم أن أوروبا تمثل 48% من تجارة الجزائر (2024)، فإن التوجه الإفريقي هو محاولة لإعادة التوازن الجيو- اقتصادي. ويكتمل هذا الدور مع أنبوب الغاز الجزائري ويعدّ مشروع أنبوب الغاز الجزائر–نيجيريا–أوروبا، المعروف باسم Trans-Saharan Gas Pipeline من أبرز المشاريع الإستراتيجية في مجال الطاقة على المستوى الإفريقي والأوروبي.

خلاصة

إفريقيا قارة تحتاجها الجزائر ضمن استراتيجية طويلة المدى لحماية خاصرتها الجنوبية من جهة وتعزيز التماسك والحضور في الحاضنة الافريقية التي تربطنا معها روابط يختلط فيها الروحي بالسياسي والاقتصادي بالأمني والاجتماعي، فنحن جزء من هذا الكل الإفريقي الاستراتيجي.. لكن افريقيا أيضا بحاجة الى دولة بحجم الجزائر وقوتها لتشكل معها نقطة ارتكاز لحوار جنوب جنوب ومنصة لعلاقات تجمع بين ضفتي المتوسط ناهيك عن بناء إستراتيجية تعزيز البناء المؤسساتي للاتحاد الافريقي الذي تتربص به مجموعات إقليمية ودولية لمحاولة زعزعته وإدخالها إلى منظومة التبعية التي ترتهن قراره الاقتصادي والسياسي ..اقتصاديا، تعزز هذا الدور من خلال انخراطها في مشاريع تكامل إفريقي استراتيجية، أبرزها إطلاق مشاريع البنية التحتية الكبرى، وعلى رأسها خط السكة الحديدية لمشروع غار جبيلات، الذي يمثل رهانا لتحويل الجزائر إلى محور لوجستي ومعدني يربط الجنوب الإفريقي بالفضاء المتوسطي، ويؤسس لاندماج اقتصادي أعمق مع القارة.

وبذلك، لم تعد الجزائر مجرد فاعل سياسي في إفريقيا، بل أصبحت قوة مركبة تجمع بين البعد التاريخي التحرري، والدور الأمني كـ“مُصدِّر للاستقرار”، والوظيفة الاقتصادية كـ“مركز ربط استراتيجي”، بما يعيد تعريف موقعها داخل المعادلة الإفريقية المعاصرة.

