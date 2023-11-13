إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بسبب مظاهرات دعم غزة

بعد اتهامها للشرطة بالتساهل مع المتظاهرين..

أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، بعد اتهامها للشرطة بـ “التساهل” المفرط مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في ظل العدوان على غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني طلب من وزيرة الداخلية مغادرة الحكومة الإثنين، بعد أن اتهمت قوات الشرطة البريطانية بإظهار تحيز في التعامل مع المتظاهرين الداعمين لغزة.

وأشارت رويترز إلى أن “الإقالة تمت بعد انتقادات ومطالبات من مشرعين معارضين وأعضاء في حزب المحافظين الحاكم لطرد برافرمان”.