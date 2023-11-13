-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
بعد اتهامها للشرطة بالتساهل مع المتظاهرين..

إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بسبب مظاهرات دعم غزة

الشروق أونلاين
  • 1614
  • 0
إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بسبب مظاهرات دعم غزة
سوناك وبرافرمان

أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، بعد اتهامها للشرطة بـ “التساهل” المفرط مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في ظل العدوان على غزة. 

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني طلب من وزيرة الداخلية مغادرة الحكومة الإثنين، بعد أن اتهمت قوات الشرطة البريطانية بإظهار تحيز في التعامل مع المتظاهرين الداعمين لغزة.

وأشارت رويترز إلى أن “الإقالة تمت بعد انتقادات ومطالبات من مشرعين معارضين وأعضاء في حزب المحافظين الحاكم لطرد برافرمان”.

مقالات ذات صلة
الإحتلال يقصف مستشفى في جنوب لبنان

الإحتلال يقصف مستشفى في جنوب لبنان

منظمة يهود مغربيين تحذر الملك من دعم المقاومة الفلسطينية

منظمة يهود مغربيين تحذر الملك من دعم المقاومة الفلسطينية

إيران تتحفظ عن بعض بنود البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية

إيران تتحفظ عن بعض بنود البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية

محلل إسرائيلي: نتنياهو يسوق لانتصار لا وجود له في غزة‎

محلل إسرائيلي: نتنياهو يسوق لانتصار لا وجود له في غزة‎

استمرار العدوان 3 أشهر سيصيب قرابة نصف الفلسطينيين بالفقر

استمرار العدوان 3 أشهر سيصيب قرابة نصف الفلسطينيين بالفقر

الصين تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

الصين تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد