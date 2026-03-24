“إقبال كبير” على معرض الديناصورات في طبعته الثانية (صور)

يعرف معرض الديناصورات بمتنزه الضفة الغربية لمصبّ وادي الحراش، توافدا كبيرا للزوار في طبعته الثانية، بالتزامن مع عطلة الربيع.

وأشارت المؤسسة العمومية التي تنظم المعرض، في بيان يوم الثلاثاء، إلى أن الطبعة الثانية تتميّز بعروض أكثر تنوعا مقارنة بسابقتها. من خلال:

عرض مجسّمات متعددة لأنواع الديناصورات، مرفقة ببطاقات تعريفية،

إلى جانب فضاء متحفي تعليمي يستعرض مراحل ظهورها عبر العصور.

كما يتضمن برنامج المعرض عروضا مرئية لأفلام كرتونية، وتجارب افتراضية بتقنية 3D. في إطار مسار منظم يتيح للزوار التنقل بسلاسة بين مختلف الأجنحة، من نقطة الدخول إلى غاية الخروج.

ويحظى الزوار أيضا بهدية رمزية تتمثل في “جواز سفر” خاص، يتم ختمه عند كل محطة من محطات المعرض. “في تجربة تفاعلية مميزة، تثري زيارة الصغار والكبار على حد سواء”، يضيف البيان.

وتتولى المؤسسة العمومية الولائية المكلّفة بتسيير وادي الحراش المهيأ وترقيته (ECOLOH)، تنظيم معرض الديناصورات بمتنزه الضفة الغربية لمصب وادي الحراش، منذ شتاء العام الماضي.

وتعمل المؤسسة تحت وصاية ولاية الجزائر، على “تحقيق تنمية مستدامة تعزز من الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي لوادي الحراش. من أجل الحفاظ على الطبيعة، وتوفير فضاءات مثالية للترفيه”.

وهي تشرف الآن على 3 متنزّهات ترفيهية مفتوحة للجمهور على ضفاف الوادي. كما تنفّذ برنامجا للبحث التطبيقي والتقني، وتبادل الأنواع النباتية والحيوانية، والمعطيات ذات الطابع العلمي مع مختلف الحظائر الوطنية.