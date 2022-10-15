إقصاء شبيبة الساورة

ودّع فريق شبيبة الساورة مساء السبت سباق كأس “الكاف”، بعدما فشل في اجتياز عقبة نادي غانيوا الإيفواري.

واكتفى فريق شبيبة الساورة بِنتيجة التعادل السلبي مع ضيفه نادي غانيوا الإيفواري، في مباراة احتضنها ملعب “8 ماي 1945” بِسطيف، لِحساب إياب الدور الثاني من عمر منافسة كأس “الكاف”. تحت إدارة تحكيم من ليبيا.

وكان مُمثّل الكرة الجزائرية قد انهزم في لقاء الذهاب خارج القواعد بِهدف لِصفر، وهي الحصيلة العامّة التي منعت “نسور” بشار من التأهّل.

وحرم الحكم شبيبة الساورة من هدف بدا وأنه شرعي في الأنفاس الأخيرة لِمباراة الإياب، بعد تجاوز الكرة الصاروخية لِخطّ المرمى.

وأهدر زملاء محمد الأمين حمية عدّة فرص للتهديف في مباراة العودة، وربّما كان سبب الإقصاء تغيير ملعب اللّقاء في آخر لحظة من وهران إلى عاصمة الهضاب العليا، والسفرية الطويلة والشاقّة مع ما تخلّلها من متاعب (استقلّت الإدارة 3 حافلات على 3 مراحل)، وانتداب مدرب جديد قدِم إلى شبيبة الساورة في الفترة الأخيرة (التقني مفدي شردود). دون إغفال الحركات الهزلية السخيفة لِحارس فريق غانيوا الإيفواري، ونقصد بها “التمارض” من أجل إهدار الوقت. ورغم استبداله إلى أن زميله كرّر التمثيلية المستفزّة ذاتها!

وستعود شبيبة الساورة إلى منافسة البطولة الوطنية من أجل تحسين رتبتها، حيث تتموقع في المركز الـ 12، لكن تنقصها مقابلتان متأخّرتان.