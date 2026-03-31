اقتصاد

إلزام المتعاملين بإرسال الفواتير الشكلية لبرامج التجهيز والاستثمار قبل هذا التاريخ

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات إلزام المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالبرامج التقديرية المؤشّر عليها في إطار التجهيز (Equipement) و/أو الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) للسداسي الأول من سنة 2026، بإرسال فواتيرهم الشكلية في أجل أقصاه 15 أفريل 2026.

وأوضح بيان للوزارة الوصية أن الفواتير يجب أن تكون مرفقة باسم الشركة باللغتين العربية واللاتينية، إضافة إلى رقم السجل التجاري وفق النموذج: 99B9999999-99/99، مع إرسالها عبر البريدين الإلكترونيين المخصصين حسب طبيعة البرنامج.

وبحسب الوزارة، تُوجّه الفواتير الشكلية الخاصة ببرامج التجهيز (Equipement) إلى البريد الإلكتروني: [email protected]، فيما تُرسل الفواتير المتعلقة ببرامج الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) إلى البريد الإلكتروني [email protected]

وأكدت الوزارة أن البرامج التقديرية المؤشّر عليها في إطار التسيير (Fonctionnement) غير معنية بهذا الإعلان.

