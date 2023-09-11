-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجزائر ترسل 3 طائرات محملة بالمساعدات إلى المغرب (فيديو)
اقتصاد

وزارة الفلاحة: إلغاء قرار استيراد اللحوم الحمراء المجمدة

الشروق أونلاين
  • 694
  • 0
وزارة الفلاحة: إلغاء قرار استيراد اللحوم الحمراء المجمدة
أرشيف

ألغت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الإثنين، قرار استيراد اللحوم الحمراء المجمدة، حيث سيتم استيراد لحوم البقر والغنم الطازجة والمبردة. 

وأفاد بيان وزارة الفلاحة أن قرار فتح استيراد اللحوم الحمراء “سيخص فقط لحوم البقر والغنم الطازجة والمبردة والمعبئة بالتفريغ الهوائي”.

وكشفت الوزارة في بيانها أن “إجراءات الاستيراد وتكوين ملفات الطلبات ودفاتر الشروط الجديدة المتعلقة باستيراد هذا النوع من المواد متوفرة وقابلة للتحميل عبر بوابة الخدمات الإكترونية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية”.

للإشارة فقد سمحت الوزارة -في وقت سابق- للمتعاملين الاقتصاديين باستيراد اللحوم البيضاء المجمدة في إطار تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية.

مقالات ذات صلة
بن سلمان يوقّع مذكرة تفاهم حول مشروع الربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

بن سلمان يوقّع مذكرة تفاهم حول مشروع الربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

تحقيق التنمية في إفريقيا مرتبط بالحفاظ على السلم في القارة

تحقيق التنمية في إفريقيا مرتبط بالحفاظ على السلم في القارة

بلومبيرغ: أسعار النفط ستعود إلى الارتفاع

بلومبيرغ: أسعار النفط ستعود إلى الارتفاع

تجسيد سريع وجدي لخطوات الشراكة الجزائرية – الإيطالية

تجسيد سريع وجدي لخطوات الشراكة الجزائرية – الإيطالية

ارتفاع مبيعات السيارات الصينية إلى 1.94 مليون سيارة في أوت

ارتفاع مبيعات السيارات الصينية إلى 1.94 مليون سيارة في أوت

سوناطراك تطلق المنصة الرقمية “تكلّم” للتبليغ عن الفساد

سوناطراك تطلق المنصة الرقمية “تكلّم” للتبليغ عن الفساد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد