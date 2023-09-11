وزارة الفلاحة: إلغاء قرار استيراد اللحوم الحمراء المجمدة

ألغت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الإثنين، قرار استيراد اللحوم الحمراء المجمدة، حيث سيتم استيراد لحوم البقر والغنم الطازجة والمبردة.

وأفاد بيان وزارة الفلاحة أن قرار فتح استيراد اللحوم الحمراء “سيخص فقط لحوم البقر والغنم الطازجة والمبردة والمعبئة بالتفريغ الهوائي”.

وكشفت الوزارة في بيانها أن “إجراءات الاستيراد وتكوين ملفات الطلبات ودفاتر الشروط الجديدة المتعلقة باستيراد هذا النوع من المواد متوفرة وقابلة للتحميل عبر بوابة الخدمات الإكترونية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية”.

للإشارة فقد سمحت الوزارة -في وقت سابق- للمتعاملين الاقتصاديين باستيراد اللحوم البيضاء المجمدة في إطار تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية.