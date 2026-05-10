إلى متى يكفي مخزون المياه في الجزائر؟.. وزير الري يكشف

وزارة الموارد المائية و الأمن المائي
جانب من كلمة الوزير

كشف وزير الري، لوناس بوزقزة، أن مخزون المياه الحالي على مستوى سدود البلاد كفيل بتغطية احتياجات العائلات لمدة تصل إلى سنتين، مشددا على ضرورة ضمان تسيير فعال للموارد المائية بما يضمن تموينا منتظما ودائما بالمياه الصالحة للشرب، خاصة خلال فصل الصيف.

وأوضح الوزير، خلال زيارة عمل إلى ولاية المدية، أن نحو 20 سدا عبر الوطن تجاوزت نسبة امتلائها 100 بالمائة، فيما بلغ متوسط امتلاء بقية السدود 60 بالمائة بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، مؤكدا أن التمويلات الكبيرة التي خصصتها الدولة لقطاع الري يجب أن تنعكس بشكل مباشر على تحسين خدمة التزويد بالمياه.

وفي هذا السياق، أعلن بوزقزة عن رفع حصة 33 منطقة بولاية المدية تتزود بالمياه انطلاقا من سد كودية أسردون، من 85 ألف متر مكعب يوميا إلى 200 ألف متر مكعب يوميا، بهدف تعزيز استقرار التموين وتحسين توزيع المياه لفائدة السكان.

وأشار الوزير إلى أن الدولة خصصت أغلفة مالية معتبرة لإنجاز مشاريع موجهة لتأمين التزويد بالماء الشروب، داعيا إلى استغلال هذه الإمكانيات بالشكل الأمثل لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

واستهل بوزقزة زيارته بمعاينة سد غريب، الذي يزود نحو 20 بلدية بالمياه، حيث شدد على ضرورة الإسراع في إطلاق مشروع ازدواجية قناة غريب-المدية، إلى جانب إنجاز محطات تحويل جديدة، بهدف رفع كميات المياه الموجهة للمناطق المستفيدة وتأمين احتياجاتها.

كما تنقل الوزير إلى محطة معالجة وتصفية المياه المستعملة بوادي لحرش، قبل أن يعاين مشروع إنجاز محطة جديدة لتصفية المياه المستعملة ببلدية البرواقية، أين دعا إلى تعزيز استعمال المياه المعالجة في القطاعين الصناعي والفلاحي، بما يساهم في ترشيد استغلال الموارد المائية التقليدية ودعم الأمن المائي.

