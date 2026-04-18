إنتاج أزيد من 700 ألف قنطار من البطاطس ما بعد الموسمية بالمنيعة

بلغ إنتاج مادة البطاطس ما بعد الموسمية بولاية المنيعة أزيد من 700 ألف قنطار خلال الموسم الفلاحي 2026/2025 ، حسبما علم لدى مديرية المصالح الفلاحية بالولاية.

وأوضح مدير القطاع، يوسف مصباح، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عملية حصاد هذا المنتوج الموجه أساسا للاستهلاك قد انتهت خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الكمية المحققة تعكس تطور شعبة البطاطس بالمنطقة التي أضحت تحتل مكانة متميزة ضمن الزراعات الإستراتيجية الداعمة للأمن الغذائي.

وأضاف أن المساحة المزروعة بالبطاطس ما بعد الموسمية قدرت بـ1600 هكتار ، حيث يوجه هذا الإنتاج لتغطية احتياجات السوقين المحلية والوطنية مع تخصيص جزء منه للتخزين في إطار آليات ضبط السوق الوطنية والحد من تقلبات الأسعار لا سيما خلال فترات ارتفاع الطلب.

وتعد مادة البطاطس من بين المنتجات الفلاحية الإستراتيجية واسعة الاستهلاك ما يجعل من وفرة إنتاجها عاملا أساسيا في تحقيق التوازن في الأسواق وضمان تموين منتظم ، وهو ما يرتقب أن ينعكس إيجابا على استقرار الأسعار وتوفيرها بمستويات تنافسية في مختلف الأسواق.

وتتوزع زراعة البطاطس ما بعد الموسمية على مختلف المحيطات الفلاحية بإقليم الولاية، والتي تعتمد في غالبيتها على تقنية السقي بالرش المحوري ، ما ساهم في تحسين الإنتاجية ورفع المردودية ، خاصة في ظل الظروف المناخية الملائمة للمنطقة.

وفي إطار دعم هذه الشعبة يستفيد الفلاحون من جملة من الامتيازات تشمل توفير أنظمة السقي الحديثة والأسمدة، فضلا عن المرافقة التقنية من طرف مصالح الفلاحة ، بما يعزز من تحسين نوعية الإنتاج ورفع الكميات المسوقة ويكرس مكانة ولاية المنيعة كأحد الأقطاب الفلاحية الواعدة في إنتاج البطاطس

مقالات ذات صلة
اللعب مدخل للتعلم والعلاج…

اللعب مدخل للتعلم والعلاج…

الفريق أول شنقريحة: الجزائر تواصل ترسيخ حضورها كشريك فاعل دوليا

الفريق أول شنقريحة: الجزائر تواصل ترسيخ حضورها كشريك فاعل دوليا

هذه رؤية المركزيّة النقابيّة لإصلاح منظومة التقاعد!

هذه رؤية المركزيّة النقابيّة لإصلاح منظومة التقاعد!

عطاف يجدد تضامن الجزائر ووقوفها التام مع السعودية

عطاف يجدد تضامن الجزائر ووقوفها التام مع السعودية

عطاف ولافروف يبحثان التطورات في منطقة الساحل والشرق الأوسط

عطاف ولافروف يبحثان التطورات في منطقة الساحل والشرق الأوسط

“الشوارما” تدخل قرابة مائة شخص إلى المستشفيات بقسنطينة

“الشوارما” تدخل قرابة مائة شخص إلى المستشفيات بقسنطينة

