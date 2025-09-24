إنتاج قياسي للبطاطا غير الموسمية بأكثر من 1.05 مليون طن

خلال الموسم الفلاحي 2025-2026

تتوقع مصالح الغرفة الفلاحية إنتاج ما يزيد عن 10.5 مليون قنطار (1.05 مليون طن) من البطاطا غير الموسمية خلال الموسم الفلاحي 2025-2026، وذلك على مساحة تفوق 35 ألف هكتار، أي ما يعادل أكثر من ثلث المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية المستغلة هذا الموسم والمقدرة بنحو 100 ألف هكتار.

وأوضح رئيس الغرفة الفلاحية، جلول عثماني للتلفزيون العمومي الجزائري، أن المساحات المزروعة من البطاطا غير الموسمية ارتفعت بألفي هكتار مقارنة بالموسم المنقضي، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية عبر الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية، من أجل دعم الفلاحين والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.

وتنتشر زراعة البطاطا في معظم بلديات ولاية الوادي، خصوصا البلديات ذات الطابع الفلاحي على غرار المقرن، حاسي خليفة، الطريفاوي، تغزوت، الرقيبة، الدبيلة، ورماس، أميه ونسة، وادي العلندة، والنخلة، حيث تتوفر على مساحات واسعة وطاقات إنتاجية عالية.

وتمثل خمس بلديات (حاسي خليفة، ورماس، تغزوت، الرقيبة، النخلة) أكثر من 90 بالمائة من إجمالي إنتاج البطاطا في الولاية، بفضل مؤهلاتها التي مكنتها من التموقع كسوق وطني رئيسي لتسويق هذا المنتوج واسع الاستهلاك.

يُذكر أن ولاية الوادي تحتل الصدارة وطنيا في إنتاج البطاطا خلال السنوات الأخيرة، بمساهمة تفوق 45 بالمائة من الإنتاج الوطني، وهو ما يمثل 60 بالمائة من قيمة الإنتاج النباتي المحلي، مع متوسط مردودية يتراوح بين 300 و350 قنطارا في الهكتار.