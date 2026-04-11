إنجاز جديد لمصفاة “سوناطراك” بصقلية الإيطالية

من خلال منشأة كهربائية جديدة بوحدة زيوت التشحيم

سجلت مصفاة “أوغوستا” التابعة لشركة “سوناطراك” بجزيرة صقلية الإيطالية (Sonatrach Raffineria Italiana)، إنجازا صناعيا جديدا، يتمثل في دخول منشأة كهربائية متطورة حيز الخدمة، ضمن مشروع يندرج في إطار تحديث المنشآت الصناعية وتعزيز أدائها الطاقوي وخفض الانبعاثات الكربونية.

وجاء الإعلان عن الخطوة من طرف المصفاة، عبر بلاغ الخميس، عقب اجتماع للمجموعة متعددة الوظائف المكلفة بمشروع كهربة الضاغط التوربينيGTC 301، بحضور إدارة المصفاة، حيث تم الاحتفال بدخول الضاغط الكهربائي الجديد MC 302 حيز التشغيل، لفائدة وحدة زيوت التشحيم ومادة البارافين، التي تعد أحد أبرز منتجات منشأة “أوغوستا”، حيث تستخدم مادة البارافين المنتجة فيها في عدة تطبيقات صناعية من بينها صناعة الشموع، التي يوجه جزء منها إلى أسواق دولية من بينها قصر باكينغهام الملكي البريطاني.

ويعد هذا التجهيز الجديد، المزود بأنظمة تحكم متقدمة، خطوة تقنية مهمة داخل المصفاة، وفق ما أعلن عنه فرع “سوناطراك” بإيطاليا، بالنظر إلى مساهمته في تحسين الأداء الصناعي وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في مجال الانتقال الطاقوي.

وأكدت المعطيات التقنية أن هذا المشروع يسمح بتحسين إدارة التشغيل داخل المنشآت، مع رفع مستوى النجاعة الطاقوية وتعزيز موثوقية التجهيزات الصناعية داخل المصفاة الواقعة في جزيرة صقلية الإيطالية.

وحظي هذا المشروع بتقييم استراتيجي خاص من طرف وزارة المؤسسات وعلامة “صُنع في إيطاليا”، باعتباره من المشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة، ما سمح بدعمه عبر صندوق التنمية والتماسك 2021-2027، الذي تشرف على تسييره وكالة “إنفيتاليا”، وهي هيئة عمومية إيطالية مكلفة بدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

ويعكس هذا الإنجاز، وفق المصدر ذاته، متانة التعاون بين مختلف المصالح التقنية والإدارية داخل المصفاة، في إطار مقاربة تهدف إلى تطوير الأداء الصناعي وتحسين النجاعة الطاقوية وتعزيز البعد البيئي في نشاط التكرير.