إنشاء أول مركز بحث ودراسات أولمبية في العالم العربي بالجزائر

الأمين العام للجنة العليا لتنظيم الألعاب العربية، سيد أحمد سالمي

أعلن الأمين العام للجنة العليا لتنظيم الطبعة الـ 15 للألعاب الرياضية العربية، سيد أحمد سالمي،عن إطلاق فكرة إنشاء أول مركز بحث ودراسات أولمبية في العالم العربي، وسيكون مقره في الجزائر.

جاء هذا الإعلان على هامش تنظيم ملتقى علمي عربي حول “الرهانات التنموية للرياضة وللقيم الأولمبية في الوطن العربي”، حيث صرح السيد سالمي أنه “سيتم من خلال هذا الملتقى العلمي إطلاق فكرة استحداث مركز بحث أولمبي في الجزائر،وسيكون الأول في العالم العربي”.

وأوضح أن تجسيد هذا المشروع سيتم بعد دراسة هذا الملف من طرف الأطراف المعنية، كالمعاهد وكذا قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب والرياضة إضافة إلى اللجنة الأولمبية الجزائرية التي اعتبرها “الأطراف الأكثر أهمية في بناء هذا المشروع”.

وأكد في السياق ذاته أن “توافق وجهات نظر وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي حول هذه الفكرة، يدل على تبنيهما لهذه المقاربة”، موضحا أن “ترسيم هذه الفكرة وتجسيدها على أرض الواقع يستوجب المرور بعدة مراحل”،واعتبر ذات المسؤول أن “إنشاء هذا المركز الأكاديمي” فرصة جيدة لبناء الحركة الرياضية الوطنية، حيث سيكون هذا المركز-حسبه- “محورا لكل البحوث والمبادرات في تطوير الرياضة في الجزائر“، مشيرا في ذات السياق أن “الدول الرياضية تبني كامل إستراتيجيتها لتطوير الرياضة عبر اللجوء إلى الخبراء والباحثين في مختلف المجالات”.

وشدد السيد سالمي على “الدور الهام” الذي سيلعبه هذا المركز “في ترقية الرياضة في الجزائر وإيجاد حلول موزونة يقترحها مجموعة من الباحثين الجزائريين الذين ستتاح لهم الفرصة لجلب دعمهم العلمي في تطوير الحركة الرياضية الوطنية”.

كما أبرز السيد سالمي خلال كلمته الافتتاحية لهذا الملتقى أن هذا اللقاء العلمي العربي “سيساهم في خلق ميراث لا مادي للدورة الـ 15 للألعاب الرياضية العربية وسيكون عامل إيجابي في انتاج المعرفة التي تعتبر جانب أساسي لبناء رياضة متطورة تواكب التطورات العلمية لان الرياضة أصبحت اليوم ظاهرة اجتماعية تتدخل فيها العديد من الأطراف”.