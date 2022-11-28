إنشاء مدرسة تصنيع الدرون.. مسؤول بالوزارة يكشف التفاصيل

سيتعزز قطاع التعليم العالي بداية من الموسم الجامعي المقبل بـ 4 مدارس عليها منها مدرسة مختصة في الأنظمة المسيرة.

وخلال استضافته ببرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، كشف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي البروفيسور محمد بوهيشة عن إعداد قطاعه أربعة مشاريع لانجاز 4 مدارس عليا بالقطب التكنولوجي بسيدي عبد الله.

وعن التفاصيل، أوضح بوهيشة أن المدرسة الأولى تخص كل ماهو أنظمة مسيرة بريا، مائيا وهوائيا وليس فقط الطائرات بدون طيار أو ما يعرف بالدرون.

واعتبر المتحدث ذاته أن الاستعمال الكبير الذي ستعرفه الأنظمة المسيرة مستقبلا، جعل انشاء المدرسة بمثابة اللبنة التي ستسمح للجزائر بولوج هذه التكنولوجيا وتمكين الطلبة من الابتكار في هذا المجال.

وإلى جانب هذه المدرسة، سيتم كذلك إنشاء 3 مدارس عليا أخرى، واحدة مختصة في الروبت، وأخرى في علم النانو وكذا نانو التكنولوجيات.

وفي السياق ذاته، تحدث ضيف الصباح عن انشاء حاضنة أعمال على مستوى قطب سيدي عبد الله وكذا مدينة علوم تخص كل ماهو ثقافة علمية على مستوى القطب التكنولوجي.

الجزائر تشرع في تطوير طائرات بدون طيار لمراقبة ورصد الحرائق

وفي 25 نوفمبر 2022، كشف وزير الداخلية، إبراهيم مراد عن الشروع في تطوير طائران “درون” جزائرية الصنع، وهذا في إطار مكافحة حرائق الغابات.

وخلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، أكد مراد الشروع في تطوير طائرات بدون طيار “درون” جزائرية الصنع من خلال المبادرة التي أطلقتها المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى.

وسيتم انتاج أول نموذج في غضون سنة 2023 ليتم بذلك استغلالها في عملية الرصد والمراقبة والإنذار والوقاية. يقول الوزير.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الداخلية أن استلام الطائرة الأولى المخصصة لإطفاء الحرائق سيكون خلال شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ثلاث طائرات إضافية يتم استلامها السنة المقبلة.