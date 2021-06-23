إنقاذ 7 آلاف مترشح من الإقصاء في البكالوريا

تأخروا بعشر دقائق عن الالتحاق بالامتحانات

إقصاء 90 مترشحا تأخروا عن موعد فتح المواضيع بنصف ساعة

ضبط 124 متلبس بالغش وأغلب الحالات في الجلفة والأغواط وغرداية

تسجيل غياب 9 آلاف مترشح حُـر عن الامتحانات

أقصت مديريات التربية للولايات من خلال رؤساء مراكز الإجراء 90 مترشحا بسبب التأخر بأكثر من 30 دقيقة عن موعد فتح أظرفة المواضيع، في حين تم الترخيص لأزيد من 7 آلاف ممتحن على المستوى الوطني للمتأخرين بـ10 دقائق بالالتحاق بقاعات الامتحان دون إقصاء. في حين تم ضبط 124 مترشح متلبس بممارسة الغش بكل أنواعه في ظرف 3 أيام، والذين ستطبق عليه عقوبة الإقصاء من الامتحان لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات.

وأنجزت “خلية المتابعة والتنشيط” المنصبة على المستوى المركزي، حصيلة تقييمية لمجريات امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 طيلة ثلاثة أيام من الإجراء “من الأحد وإلى غاية الثلاثاء”، والتي تضمنت عدة محاور، ففي الشق المتضمن “التأخرات” فقد تم تسجيل تأخر أزيد من 7 آلاف مترشح عن موعد فتح أظرفة المواضيع لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق بعد الثامنة والنصف صباحا، والذين تم الترخيص لهم بالدخول والالتحاق بقاعات الامتحان لاجتياز الاختبارات دون إقصاء، وذلك بفضل آليات المرونة التي تم اعتمدتها الوزارة الوصية وتم تطبيقها على المتأخرين خاصة عقب تفعيل “السلطة التقديرية” لرؤساء المراكز، في حين تم إقصاء 90 ممتحنا من الامتحان بنسبة وطنية بلغت 0.01 بالمائة، جراء وصولهم متأخرين عن موعد فتح الأظرفة بأكثر من نصف ساعة وهي المدة الزمنية التي يسمح فيها لأي مترشح بمغادرة قاعة الامتحان ومغادرة المركز في حال أجاب أو سلم ورقة إجابته فارغة، وعليه لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح للمتأخرين بالدخول، لتجنب التسريبات ووصول المواضيع إلى يد زملائهم، على أن يتم الترخيص لهم بإعادة اجتياز امتحان شهادة البكالوريا في الدورة المقبلة بشكل عادي لأنهم يصنفون في خانة الغائبين.

وفي الشق المتعلق بالغيابات، فقد تم تسجيل تغيب 4595 مترشح متمدرس على المستوى الوطني بنسبة وطنية لم تتجاوز 1 بالمائة، من أصل 459545 مسجل، في حين تم تسجيل تغيب 8165 مترشح حر بنسبة وطنية بلغت 30 بالمائة من أصل 272178 مسجل على المستوى الوطنين وذلك في ظرف ثلاثة أيام من الإجراء.

وبخصوص الغش، أكدت مصادر “الشروق”، بأنه قد تم تسجيل تراجع ملحوظ في نسبة الغش الوطنية مقارنة ببكالوريا السنوات الفارطة، وذلك بفضل آليات المتابعة واليقظة المستحدثة مؤخرا والمعتمدة من قبل الوصاية، وعليه فقد ضبطت مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا البالغ عددها 2528 مركز إجراء، 124 مترشح متلبس بممارسة الغش بكل أنواعه سواء الغش التقليدي أو الغش عن طريق استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذلك بمعدل 31 حالة غش يوميا خاصة بولايات الجلفة والأغواط وغرداية.

يذكر أن وزارة العدل قد كشفت في بيان لها صدر عنها مساء أول أمس الثلاثاء، عن متابعة 22 شخصا لارتكابهم أفعالا تتعلق بالغش ونشر مواضيع امتحان شهادة البكالوريا على مواقع التواصل الاجتماعي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، فيما تم إيداع 18 شخصا الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.