إهانة بِسبب “عصير أبي نوّاس”!

جاك غريليش بِزي نادي إيفرتون.

تعرّض اللاعب الدولي الإنجليزي جاك غريليش لِإهانة، بِسبب إفراطه في شرب الخمر.

وارتاد المهاجم غريليش حانة بِمدينة مانشستر الإنجليزية، لِيغطّ في نوم عميق بعد أن احتسى الخمر حتى الثمالة.

ونقلت صحيفة “الصن” البريطانية، الإثنين، على لسان شاهد عيان قوله عن اللاعب جاك غريليش: “حاول أصدقاؤه إيقاظه، ولكن دون جدوى… يبدو أن الخمر قد غلبته”.

ووفقا للمصدر، فإن غريليش تعرّض لِانتقادات لاذعة من قبل جماهير كرة القدم الإنجليزية بعد هذه الحادثة.

ويبتعد جاك غريليش عن الميادين منذ منتصف جانفي الماضي، بعد أن انتهى موسمه الرياضي قبل الآوان بِزي نادي إيفرتون الإنجليزي، وعقب إجرائه عملية جراحية على مستوى القدم.

وكان جاك غريليش (30 سنة) قد أحدث ضجّة كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية لِعام 2021، لما انتدبته إدارة نادي مانشستر سيتي بِمبلغ خرافي قيمته 117.5 مليون أورو، قادما من فريق أستون فيلا.

