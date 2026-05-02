إيتوزا تطلق 30 خطا جديدا بالعاصمة غدا الأحد

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”, اليوم السبت في بيان لها, عن إطلاق ثلاثين خطا جديدا ابتداء من يوم غد الأحد.

وأفاد بيان للشركة، تشمل الخطوط الجديدة، ضمن هذه العملية التي تعد “الأكبر في تاريخ المؤسسة”, 12 مقاطعة إدارية تابعة لولاية الجزائر بالإضافة إلى مقاطعتين إداريتين خارج الولاية.

ويتعلق الأمر بالخطوط أول ماي-ديار السعادة/العناصر (مقاطعة سيدي امحمد), فرحاني-زغارة, فرحاني-جايس, الرايس حميدو-بوزريعة/سيدي لكبير (مقاطعة باب الوادي), القبة-باب الزوار مرورا بالمحمدية (مقاطعة حسين داي), بابا حسن-بئر خادم مرورا بحوش يوسف, حي 3746 مسكن عدل بالدويرة-شوفالي (مقاطعة درارية), حي كوريفة-الحراش, الحراش-بن عكنون مرورا بالمستشفى العسكري (مقاطعة الحراش).

تضاف إلى ذلك الخطوط المرسى-الرويبة/عين طاية (مقاطعة الرويبة), الروخي-السويدانية (مقاطعة الشراقة), الكاليتوس-محطة قطار باب الزوار/باب الزوار الجسر (مقاطعة براقي), عين النعجة القديمة-حي 720 مسكن بعين النعجة/محطة الميترو, أولاد بلحاج-بابا علي/حوش زوزو, بئر مراد رايس-الأبيار, محطة بئر خادم-بن عكنون مرورا بتقصراين (مقاطعة بئر مراد رايس).

وتتضمن الخطوط الجديدة كذلك اسطاوالي-السويدانية مرورا ببلوطة, زرالدة-شوفالي مرورا ببلوطة/المستشفى العسكري/خايطي, اسطاوالي-محطة القطار زرالدة مرورا بشاطئ النخيل (مقاطعة زرالدة), حي 1310 مسكن بتسالة المرجة-محطة 2 ماي/تافورة, حي بوعلام عرابي ببابا علي-براقي (مقاطعة بئر توتة).

كما تشمل أيضا سيدي بنور الحي 22 والحي 23-زرالدة مرورا بحي 25 مسكن بمقطع خيرة ودواودة, سيدي بنور-بن عكنون, دوار سيدي عبد الله/محطة القطار-الرحمانية, حي 1500 مسكن بزعاترية-محطة 2 ماي مرورا ببابا علي ولاكوت, حي 1500 مسكن بزعاترية-شوفالي, حي 412 مسكن بسيدي بنور/الرحمانية, حي 6000 مسكن عدل بمقطع خيرة-بن عكنون مرورا بالدويرة (مقاطعة سيدي عبد الله), حي 796 مسكن بودواو البحري-محطة الرغاية (ولاية بومرداس), الأربعاء-براقي مرورا ببلعوادي, بوقرة-محطة 2 ماي/تافورة (ولاية البليدة).

ومن المقرر أن تنطلق أول رحلة على الساعة 6 صباحا, بينما سيكون آخر انطلاق على الساعة 18سا و30د مساء.