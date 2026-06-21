“إيتوزا” تكشف عن تفاصيل برنامجها الصيفي نحو الشواطئ والمتنزهات

مختلف الوجهات والأسعار:

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، عن الانطلاق الرسمي لبرنامجها الصيفي الخاص بموسم 2026، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد، 21 جوان.

ويتضمن هذا البرنامج الخاص توقيتا جديدا للاستغلال إضافة إلى خطوطا نحو مختلف الشواطئ والمنتزهات وهذا طيلة الصيف.

وفيما يتعلق بالنقل العمومي، فأفادت المؤسسة أن أولى الرحلات تنطلق على 06 سا و20 دقيقة إلى غاية 19 سا و30 دقيقة، بالنسبة للفترة النهارية، فيما ستكون الخدمة الليلية من 19 سا إلى 01 سا.

كما أعلنت المؤسسة أنها خصصت ستة خطوط خاصة نحو الشواطئ (ذهابا وإيابا)، تعمل من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء، وفي إطار برنامجها “المخطط الأزرق”.

إضافة إلى الخرجات الليلية نحو المتنزهات والحدائق وذلك لاستكشاف أجواء العاصمة، وذلك انطلاقا من السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل.

كما سطرت 3إيتوزا” في برنامجها رحلات الحافلات المكشوفة “سيتي تور” (City Tour)، التي ستنطلق يوميا من منتزه الصابلات في رحلة تشمل أبرز المعالم السياحية من مقام الشهيد، جامع الجزائر والواجهة البحرية، وذلك من السادسة مساء إلى غاية الواحدة صباحا.