“إيتوزا” تعدل مواقيت النقل وتطلق خطوطا جديدة نحو الشواطئ والمتنزهات

بداية من الاحد المقبل:

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، اليوم الخميس، 18 جوان، عن برنامج خاص بموسم الاصطياف والذي سيتم اطلاقه اعتبارا من يوم الأحد 21 جوان.

ويتضمن هذا البرنامج الخاص توقيتا جديدا للاستغلال إضافة إلى خطوطا نحو مختلف الشواطئ والمنتزهات.

وأفادت المؤسسة أن أولى الرحلات تنطلق على 06 سا و20 دقيقة إلى غاية 19 سا و30 دقيقة، بالنسبة للفترة النهارية، فيما ستكون الخدمة الليلية من 19 سا إلى 01 سا.

كما أعلنت المؤسسة أنها خصصت ستة خطوط خاصة نحو الشواطئ (ذهابا وإيابا)، تعمل من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء، وفي إطار برنامجها “المخطط الأزرق”.

ويتضمن لبرنامج فتح خطوط منتظمة من الدويرة نحو شاطئ سيدي فرج، من خميس الخشنة نحو شاطئ بومرداس (مرورا بأولاد موسى)، من حمادي نحو شاطئ بومرداس، من الحراش نحو شاطئ عين طاية، من الرحمانية نحو شاطئ خلوفي (مرورا بحي عثمان بلوزداد، حي 1500 مسكن الزعاترية، حي 22|23، وحي 4000 مسكن مقطع خيرة)، وكذا من الرويبة نحو شاطئ القادوس عين طاية.

وأشارت كذلك المؤسسة أنها سطرت برنامجا خاصا بالخرجات الليلية لتسهيل تنقلات المواطنين نحو المنتزهات والحدائق، من السادسة مساء إلى الواحدة صباحا.

ويتضمن هذا البرنامج رحلات نحو منتزه الصابلات انطلاقا من محطات أول ماي (مرورا بشارع محمد بلوزداد)، ساحة الشهداء، باش جراح، براقي، الكاليتوس، خميس الخشنة، حمادي، مفتاح، الأربعاء وكذا من محطة بوقرة.

إضافة إلى هذا، يوفر برنامج الخرجات الليلية رحلات انطلاقا من محطة باش جراح نحو حديقة منبع المياه بالحراش، المحطة متعددة الخدمات المعدومين نحو ساحة كيتاني، ومن حديقة التجارب الحامة نحو مقام الشهيد وكذا من محطة سيدي عبد الله نحو سيدي فرج.

أما بالنسبة لبرنامج الحافلات المكشوفة “سيتي تور” (City Tour)، فتنطلق يوميا من منتزه الصابلات في رحلة تشمل أبرز المعالم السياحية من مقام الشهيد، جامع الجزائر والواجهة البحرية، وذلك من السادسة مساء إلى غاية الواحدة صباحا.