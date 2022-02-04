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رياضة

إيتو: سنكمل في مارس رحلتنا نحو مونديال قطر (فيديو)

سليم.ع
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إيتو: سنكمل في مارس رحلتنا نحو مونديال قطر (فيديو)

قال رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو مخاطبا لاعبي منتخب بلاده بعد الإقصاء في نصف نهائي “الكان”، أن الكاميرون ستواصل الرحلة نحو مونديال قطر.

ورفع إيتو معنويات لاعبي المنتخب الكاميروني، في حديثه معهم في غرف تغيير الملابس، بعد الإقصاء وقال: ” لدينا منتخب جيد، أنتم تستحقون حمل قميص المنتخب، ويجب ألا تولوا أي أهمية للإنتقادات”.

وأضاف إيتو في حديثه مع لاعبي الكاميرون: ” سنكمل طريقنا، خاصة في شهر مارس من أجل إكمال الرحلة نحو قطر”.

ويواجه المنتخب الجزائري في المباراة الفاصلة، المؤهلة لمونديال قطر 2022 منتخب الكاميرون يوم 23 مارس المقبل في ياوندي، قبل خوض مباراة العودة يوم 29 من نفس الشهر، بملعب تشاكر بالبليدة.

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