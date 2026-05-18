إيران تردّ على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب.. وهذا تعليق ترامب!

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها ردّت على أحدث مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب، فيما علق الرئيس دونالد ترامب على ذلك بالقول إن طهران تتوق لتوقيع اتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي: “كما أعلنّا أمس، فقد نُقلت مخاوفنا إلى الجانب الأمريكي”، مضيفا أن التواصل مع واشنطن “مستمر عبر الوسيط الباكستاني”، من دون الخوض في التفاصيل.

وفي السياق، قال ‌مصدر باكستاني إن إسلام اباد أرسلت مقترحا إيرانيا مُعدلا لإنهاء الحرب إلى الولايات المتحدة ليل أمس الأحد، مردفا لدى سؤاله عما ‌إذا كانت الخلافات ‌بين الجانبين ستستغرق وقتا لرأبها: “ليس لدينا الكثير ‌من الوقت”، ومشيرا إلى أن البلدين “يواصلان تغيير شروطهما”.

من جهته، قال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب إن إيران “تتوق إلى التوقيع” على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

وأضاف في تعليقات لمجلة (فورتشن) نشرت اليوم الاثنين: “يتفقون، ‌ثم يرسلون إليك ورقة ‌لا تمت بصلة ‌إلى الاتفاق الذي توصلت له”.

وكانت قد عادت احتمالات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران إلى الواجهة مجددًا، مع تصاعد التهديدات المتبادلة وتزايد الحديث داخل واشنطن وتل أبيب عن خيارات عسكرية قد تُعيد إشعال المواجهة في المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن “عقارب الساعة تدق بالنسبة لإيران”، محذرا من أن طهران قد تواجه “ضربة أشد قسوة” إذا لم تقدم عرضا أفضل بشأن الاتفاق المرتبط ببرنامجها النووى.

وبحسب تقارير أمريكية، يعتزم ترامب عقد اجتماع داخل غرفة العمليات بالبيت الأبيض مع كبار مسؤولي الأمن القومي لبحث السيناريوهات العسكرية المحتملة تجاه إيران، وسط تقديرات بأن المفاوضات الحالية تقترب من مرحلة حرجة.

وفي المقابل، تبنت طهران خطابا تصعيديا، حيث أكدت القوات المسلحة الإيرانية أن أي هجوم أمريكي سيُقابل برد “قوي ومفاجئ”، مع التهديد باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.

وتزامن ذلك مع استمرار الخلافات حول شروط واشنطن، التي تضمنت مطالب بتقليص النشاط النووي الإيراني وتسليم كميات من اليورانيوم المخصب، إلى جانب ربط وقف الحرب بإطلاق مفاوضات جديدة.