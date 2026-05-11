إيران ترد على غضب ترامب ببرود سياسي.. ماذا حصل خلال الساعات الماضية؟

شهدت الساعات القليلة الماضية فصلا جديدا من فصول التوتر بين طهران وواشنطن، فبينما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني بـ “غير المقبول إطلاقا”، جاء التعليق من طهران ببرود سياسي لافت.

ووفقا لما أوردته وكالة تنسيم للأنباء، فقد أكدت مصادر مطلعة على سير المفاوضات أن إرضاء سيد البيت الأبيض ليس ضمن أولويات طهران، وذلك تعليقا على رفض ترامب لردها بشأن إنهاء الحرب.

وقال مصدر الوكالة: “لقد شاهدنا للتو رد فعل ما يُسمى رئيس الولايات المتحدة على رد إيران ولا يهمنا ذلك، فليس هناك من في إيران من يضع خطة لإرضاء ترامب”، مشددا على أنه “يجب على فريق التفاوض وضع خطة تراعي حقوق الشعب الإيراني فقط، وعندما لا يرضى عنها ترامب، فغالبا ما يكون ذلك أفضل”.

وأضاف: “ترامب لا يحب الواقع بتاتا ولهذا السبب يستمر في الخسارة أمام إيران”.

وكان ترامب قد أعلن، مساء الأحد، رفضه للرد الإيراني على مقترح السلام الأمريكي، مؤكدا أنه “لا يعجبه” ومرفوض تماما.

وكتب ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال”: “لقد قرأت للتو رد ما يُسمى بـ’ممثلي’ إيران. لا يُعجبني هذا الرد، بل هو مرفوض تماما! شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر”.

وقال في تصريحات لموقع “أكسيوس” حول الرد الإيراني: “لا يعجبني خطابهم. إنه غير لائق. ولا يعجبني ردهم”، مضيفا أن إيران “تتواصل مع العديد من الدول منذ 47 عاما”.

وأكد أنه أجرى يوم الأحد “مكالمة لطيفة للغاية” مع نتنياهو، لكنه شدد على أن المحادثات مع إيران “شأن يخصني وحدي، وليس شأنا يخص أي شخص آخر”.

جاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران سلمت ردها على المقترح الأمريكي إلى الوسيط الباكستاني. وأكد مسؤولون باكستانيون مشاركون في المحادثات أنهم تلقوا الرد الإيراني وأرسلوه إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن المقترح الإيراني يركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وخاصة في لبنان، وضمان الأمن البحري، دون الخوض في التفاصيل النووية التي تسعى واشنطن إلى معالجتها.

وكانت إيران قد أكدت في وقت سابق أنها تسعى إلى تحويل الهدنة الحالية إلى اتفاق دائم، مع إعطاء الأولوية لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وتأجيل مناقشة الملف النووي إلى مرحلة لاحقة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “ذا اتلانتيك” الأمريكية في تقرير لها حمل عنوان “ترامب يشعر بالملل من الحرب التي أشعلها” إنه سئم من الحرب التي طالت أكثر مما توقع، مشيرة إلى أن طهران تتعنت وترفض منحه مخرجا.