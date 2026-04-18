إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني، السبت، عن عودة الوضع في مضيق هرمز إلى حالته السابقة بسبب الحصار الأمريكي.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء قوله إن “مضيق هرمز سيبقى ضمن إدارة قواتنا المسلحة وتحت رقابة مشددة.”

وأكد المتحدث أن هرمز سيبقى على حالته السابقة ما دامت واشنطن لا تلتزم بضمان حرية حركة السفن من وإلى إيران.

وأضاف “بناء على المفاوضات وافقنا على عبور عدد من السفن من مضيق هرمز بحسن نية والولايات المتحدة انتهكت العهود مرة أخرى وواصلت قرصنتها البحرية.”

وشدد المتحدث: نعلن أنه طالما لم تضع أمريكا حداً لحرية عبور السفن القادمة من إيران والمتجهة إليها بشكل كامل، فإن وضع مضيق هرمز سيبقى خاضعاً لسيطرة مشددة وعلى حالته السابقة.

من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في وقت مبكر من صباح السبت، إنه إذا استمر الحصار الأميركي، فإن “مضيق هرمز لن يظل مفتوحا”.

وقال قاليباف في منشور على منصة اكس “مع استمرار الحصار، لن يبقى مضيق هرمز مفتوحا.”

وأضاف المرور عبر الممر الاستراتيجي سيتم على أساس “مسار محدد” و”بموافقة إيران”.

وكانت إيران قد أعلنت أنها أعادت فتح مضيق هرمز بالكامل أمام السفن التجارية، أمس الجمعة، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال إن الحصار الأميركي على السفن والموانئ الإيرانية سيظل بكامل قوته حتى تتوصل طهران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.