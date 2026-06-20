إيران تغلق مضيق هرمز أمام حركة السفن

بسبب استمرار إطلاق النار في جنوب لبنان

أعلن “مقر خاتم الأنبياء المركزي”، وهو مقر القيادة القتاليَّة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان له اليوم السبت، 20 جوان، عن إعادة إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن، وذلك لاستمرار إطلاق النار في جنوب لبنان.

وقال المقر في بيانه ” نظراً لغدر أمريكا الواضح ونكثها بعهدها بعدم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، ورداً على الانتهاك المتواصل والمستمر لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، وما يرافقه من قتل وحشي وتشريد مئات الآلاف من أبناء هذا الشعب المظلوم، وكذلك نظراً لعدم انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من أراضي جنوب لبنان، يعلن المقر المركزي إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن.”

وأضاف “مقر خاتم الأنبياء” أن “هذه هي الخطوة الأولى في الرد على نقض العهد من قبل العدو، وفي حال استمرار العدوان، سيتم التخطيط والإجراء للخطوات التالية لإلزام العدو بتنفيذ التزاماته.”