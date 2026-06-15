كاتس: لن ننسحب من جنوب لبنان ونتنياهو أبلغ ترامب بموقفنا

أعلن وزير دفاع الكيان الصهيوني، يسرائيل كاتس، الاثنين، أن جيش الاحتلال لن ينسحب من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وأن هذا الموقف قد أُبلغ به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال كاتس في بيان: “نعارض أي انسحاب لقوات الجيش من لبنان، رغم الضغوط القائمة والمتوقعة”، مُقرًا ضمنيًا بأن لبنان جزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي أول تصريح علني له منذ إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، قال ​كاتس “⁠إن ​إسرائيل لن ​تنسحب من الأراضي التي ​سيطرت ​عليها في لبنان، ‌وحذر ⁠من أنه إذا شنت إيران ​هجوما ​على ⁠إسرائيل على ​خلفية ​الأحداث ⁠في لبنان فإن ⁠إسرائيل ​سترد ​بالمثل.”