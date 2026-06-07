-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
ردّا على استئناف العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت

إيران تقصف الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدّة صواريخ

الشروق أونلاين
  • 2309
  • 0
إيران تقصف الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدّة صواريخ
أرشيف
صاروخ إيراني

أطلقت إيران مساء الأحد عدّة صواريخ نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردّا على استئناف العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد دوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من الأراضي المحتلة، شملت الجولان وطبريا وصفد والعفولة والناصرة وكرمئيل وجنوب حيفا.

نزوح 200 ألف شخص من الضاحية الجنوبية لبيروت

وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة “رامات” الجوية الإسرائيلية بصواريخ باليستية. مؤكدا أن الردود المقبلة ستكون “أوسع نطاقا”، ردّا على خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في جميع الجبهات.

بالتزامن مع ذلك، حذّر قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني من أن بلاده ستشنّ “هجمات مدمّرة” على الاحتلال الصهيوني، إذا لم يوقف عدوانه على لبنان.

وقال المسؤول ذاته، إن إيران كانت قد حذّرت مسبقا من أنها ستستهدف الأراضي المحتلة، في حال توسّعت الجرائم الصهيونية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جهته، نشر وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، عبر حسابه على “إكس”، صورة لعلم بلاده إلى جانب العلم اللبناني، من دون أن يرفق منشوره بأي تفاصيل أخرى.

مقالات ذات صلة
دي ميستورا يجري مباحثات مع الطرف الصحراوي

دي ميستورا يجري مباحثات مع الطرف الصحراوي

دولة جديدة تحظر دخول سموتريتش وبن غفير لأراضيها

دولة جديدة تحظر دخول سموتريتش وبن غفير لأراضيها

الرئيس اللبناني يدين “بأشد العبارات” اغتيال الاحتلال ضابطين وعسكري لبنانيين

الرئيس اللبناني يدين “بأشد العبارات” اغتيال الاحتلال ضابطين وعسكري لبنانيين

مستوطنون متطرفون يرفعون أعلام الاحتلال في المسجد الأقصى

مستوطنون متطرفون يرفعون أعلام الاحتلال في المسجد الأقصى

منع المؤرخ والأكاديمي المعطي منجب من السفر مجددا

منع المؤرخ والأكاديمي المعطي منجب من السفر مجددا

نفق سري ثالث نحو سبتة بتواطؤ من المخزن.. إسبانيا تكشف مخططا لإغراقها بالمخدرات

نفق سري ثالث نحو سبتة بتواطؤ من المخزن.. إسبانيا تكشف مخططا لإغراقها بالمخدرات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد