إيران تقصف الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدّة صواريخ

ردّا على استئناف العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت

أطلقت إيران مساء الأحد عدّة صواريخ نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردّا على استئناف العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد دوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من الأراضي المحتلة، شملت الجولان وطبريا وصفد والعفولة والناصرة وكرمئيل وجنوب حيفا.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة “رامات” الجوية الإسرائيلية بصواريخ باليستية. مؤكدا أن الردود المقبلة ستكون “أوسع نطاقا”، ردّا على خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في جميع الجبهات.

بالتزامن مع ذلك، حذّر قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني من أن بلاده ستشنّ “هجمات مدمّرة” على الاحتلال الصهيوني، إذا لم يوقف عدوانه على لبنان.

وقال المسؤول ذاته، إن إيران كانت قد حذّرت مسبقا من أنها ستستهدف الأراضي المحتلة، في حال توسّعت الجرائم الصهيونية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جهته، نشر وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، عبر حسابه على “إكس”، صورة لعلم بلاده إلى جانب العلم اللبناني، من دون أن يرفق منشوره بأي تفاصيل أخرى.