إيران تهدد بإغراق سفن أمريكية في هرمز

حذر المستشار العسكري للزعيم الأعلى الإيراني من أن طهران ستغرق السفن الأمريكية في مضيق هرمز إذا قررت الولايات المتحدة “محاصرة” الممر المائي الضيق.

وهدد محسن رضائي، القائد العام السابق للحرس الثوري الإسلامي الإيراني والذي عينه مجتبى خامنئي مستشاراً عسكرياً الشهر الماضي، باحتجاز جنود أمريكيين كرهائن إذا نزلوا إلى الشاطئ و”المطالبة بمليار دولار عن كل أسير”.

وقال للتلفزيون الرسمي الليلة الماضية، وفقاً لوكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية: “يريد ترامب أن يصبح شرطي مضيق هرمز، لكننا لن نتراجع بأي حال من الأحوال عن شروطنا العشرة في المفاوضات القصيرة بشأن الحصار البحري”.

وأضاف رضائي، مرتديا زيه العسكري، “ستغرق سفنكم هذه بصواريخنا الأولى، وقد شكّلت خطرا كبيرا على الجيش الأمريكي. من المؤكد أنها ستكون عرضة لصواريخنا، ويمكننا تدميرها.”

وأكد رضائي الذي لطالما اعتُبر متشددا حتى داخل الحرس الثوري، أنه سيكون “رائعا” لو شنّت الولايات المتحدة غزوا بريا لإيران، إذ “سنأخذ آلاف الرهائن، وسنحصل على مليار دولار مقابل كل رهينة.”

وتابع “أنا لست مؤيدا لتمديد وقف إطلاق النار على الإطلاق، وهذا رأي شخصي”، من دون الخوض في التفاصيل.”

والثلاثاء الماضي، قال عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي إن أي قطعة بحرية تحاول فرض حصار في مضيق هرمز “ستغرقها القوات المسلحة الإيرانية”، مضيفا أن “رمز القوة الأمريكية”، في إشارة إلى حاملات الطائرات، لم يظهر فاعلية في مواجهة إيران.

