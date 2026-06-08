إيرلندا… كانت في الجيب ولكن؟

زيدان سجل وماجر أصيب

أولى مباريات “الخضر” جرت في ملعب “3 مارس” بغوادا لاخارا، أمام 22 ألف متفرج، وقادها الحكم السوفياتي بتينكو، وفاجأ المدرب رابح سعدان العالم بإشراك الحارس العربي الهادي، الذي لم يسبق له وأن لعب مباراة رسمية في حياته، ولعبت الجزائر بالتشكيلة التالية… العربي ومجادي وقريشي وقندوز، ومنصوري، وقاسي السعيد، وبن مبروك، وماروك، وماجر، وزيدان، وعصاد، وتم تعويض ماجر المصاب في الدقيقة 33 باللاعب المحترف في إنجلترا وهو حركوك، كما تم إقحام بلومي في مكان زيدان في الدقيقة 71، وقاد “الخضر” رابح سعدان وكان إلى جانبه مصطفى دحلب، بينما لعبت إيرلندا الشمالية بالتشكيلة التالية… جينينغس ونيكول واورنيل وماكدونالد، ودوناغي، وباني الذي عوضه ستيوارت في الدقيقة 89 وماك لروي وماك كيري ووردينغتون وهاميلتون ووايت سايد الذي عوضه كلارك في الدقيقة 62، ودرّب الإيرلنديين المدرب بينغام.

وبدأ “الخضر” المباراة بسيطرة ولمحات فنية من رابح ماجر، لكن الإيرلنديين حصلوا في الدقيقة الخامسة على مخالفة على بعد 19 مترا، نفذها النجم الأول والأسطوري للإيرلنديين وايت سايد، فلمست الكرة مجادي وغالطت الهادي الذي لم يحرّك ساكنا، مع الإشارة إلى أن وايت سايد في مونديال إسبانيا عام 1982 سجل رقما قياسيا عالميا، كأصغر لاعب شارك في المونديال، كان حينها في سن 17 أي أقل من سن بيلي في مونديال السويد عام 1958، وهو الهدف الذي قتل “الخضر” وأخرجهم من المباراة، وبعد أن استرجعوا أنفاسهم، قدّم ماجر بشجاعة كل ما عنده، وكان الوحيد الذي بذل جهودا كبيرة، وفي الدقيقة 33 وصلت الكرة إلى ماجر وأراد تحويلها برأسه إلى شباك جينينغس، ولكنه ارتطم برأس أورنيل، وتم نقله فاقدا للوعي في حالة خطيرة إلى المستشفى وفقد الفريق أحسن لاعب في التشكيلة، وكان لخروج ماجر طعنة قاسية لـ”الخضر”، وتمكنت إيرلندا الشمالية من الدفاع عن هدفها إلى غاية الدقيقة 58 عندما استفادت من مخالفة عن بعد 25 مترا من الحارس الإيرلندي، وفي لقطة غريبة بيّنت الفوضى التي تواجد فيها الفريق، وقف ثمانية لاعبين أمام المخالفة كلّ منهم أراد التنفيذ، فقذفها جمال زيدان بيسراه أرضية، فسجل على يسار الحارس هدف التعادل، ولم يتمكن بلومي المقحم بديلا في مكان زيدان من تغيير النتيجة بالرغم من فرصة واحدة سنحت له، لم تعط أي نتيجة، وفي الوقت الذي فاز فيه البرازيل بصعوبة بهدفين مقابل واحد أمام إسبانيا، حافظت الجزائر على حظوظها وكان عليها تسجيل إنجاز تاريخي أمام المنتخب البرازيلي الكبير، الذي كان محروما في بداية المونديال من زيكو المصاب، وبقي التخوف على حالة ماجر الذي كان الأحسن في المنتخب الوطني إلى أن فاجأ الطاقم الطبي المناصرين بالسماح له بلعب مباراة البرازيل كاملة وكان فيها الأحسن على الإطلاق.