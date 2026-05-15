إيطاليا تمدد اتفاق التعاون الدفاعي مع الجزائر إلى أجل غير مسمى

حصل على الضوء الأخضر في اجتماع لمجلس الوزراء:

صادق مجلس الوزراء الإيطالي، خلال اجتماعه المنعقد مساء الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتمديد اتفاق التعاون الدفاعي بين الجزائر وإيطاليا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تعكس التقارب المتزايد بين البلدين على جميع الأصعدة بما فيها الملفات الأمنية والإستراتيجية.

وجاءت الموافقة عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالي، وفق ما نقله بيان لقصر كنجي الحكومي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالمصادقة وتنفيذ التصريح المشترك المرتبط باتفاق التعاون في مجال الدفاع الموقّع بين حكومتي الجزائر وإيطاليا سنة 2003 بالعاصمة الإيطالية روما، والذي تم تحيينه عبر وثيقة جديدة وُقّعت في 23 جويلية 2025.

وأوضح المصدر ذاته أن الإجراء الجديد يكرّس بشكل دائم الإطار القانوني للتعاون الثنائي بين القوات المسلحة للبلدين، لاسيما في ظل التحولات الأمنية والجيوسياسية التي تعرفها المنطقة المتوسطية.

كما يفتح الاتفاق الباب أمام تطوير تفاهمات تقنية وصناعية في المجال الدفاعي، مع ما يحمله ذلك من آفاق اقتصادية وتجارية، خاصة في قطاع الصناعات العسكرية والتكنولوجيات المرتبطة بالأمن والدفاع.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية-الإيطالية ديناميكية متسارعة خلال السنوات الأخيرة، شملت مجالات الطاقة والصناعة والأمن، والاستثمار، حيث باتت روما تعتبر الجزائر شريكا استراتيجيا رئيسيا في شمال إفريقيا ومنطقة المتوسط، في حين صنف متابعون وخبراء الشراكة الطاقوية مع الجزائر بأنها تتعدى الجوانب التجارية والاقتصادية وترتبط بالأمن القومي للبلاد.

وينتظر أن يحال مشروع القانون إلى البرلمان الإيطالي لاستكمال إجراءات المصادقة النهائية ودخوله حيز التنفيذ، وذلك وفق النظام التشريعي المعمول به في هذا البلد الأوروبي، والذي يقتضي عرض مشاريع القوانين التي يعتمدها مجلس الوزراء على غرفتي البرلمان قبل استكمال مسارها القانوني والتنفيذي.