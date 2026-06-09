إيقاف عصابة توهم ضحاياها بالحصول على سكنات “عدل”

كانوا يستهدفون فئة المغتربين

نجح عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، من وضع حد لنشاط 4 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بالحصول على سكنات عمومية، مقابل مبالغ مالية معتبرة.

ووفقا لما أفادت به شرطة وهران اليوم الثلاثاء، 9 جوان، العملية جاءت بناء على شكوى تقدم بها أحد الضحايا لذات الفرقة والتي مفادها، تعرضه النصب من قبل أفراد الشبكة، لتمكن التحريات الميدانية من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه فيهم الأربعة وشل نشاطهم الإجرامي.

وكان لكل فرد من الشبكة دور في العملية، حيث تقوم الفتاتان بجلب الضحايا خاصة من فئة المغتربين وقبض الاموال، وذلك بإيهامهم بالحصول على سكنات بصيغة العمومي الايجاري، في حين يقوم المشتبه فيه الثاني بالاحتيال عليهم ان له معارف على مستوى وكالة عدل ويوفر لهم اوامر بالدفع المزورة، التي كان يجلبها من شريكه الثالث والذي كان يقوم بتزوير اوامر بالدفع والالتقاء بالضحايا بالبنك منتحلا صفة موظف بوكالة عدل.

ومكنت العملية من ضبط محررات مصرفية وادارية مزورة.

ووفقا لذات المصدر، تم تحرير اجراء قضائي ضد المشتبه فيهم في قضية الحال وتقديمهم إلى العدالة أين صدر في حقهم أمر ايداع.