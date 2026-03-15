إيلان قبال يتعرض للإصابة قبل تربص الخضر

أعلن نادي “باريس إف سي” عن تعرض نجمه الجزائري إيلان قبال إلى إصابة على مستوى الفخذ، حرمته من  خوض مباراة ستراسبورغ، لحساب الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأحد، قبل ثلاثة أيام فقط عن اعلان فلاديمير بيتكوفيتش، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص التحضيري المقرر بإيطاليا، في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري. 

وسيلاقي  المنتخب الوطني يومي الـ27 والـ31 من الشهر الجاري، منتخبي كل من غواتيمالا وأورغواي في مباراتين وديتين تحضيريتين للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقررة في الصيف القادم، بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. ولم يمنح الفريق الفرنسي تفاصيل أكثر بخصوص درجة خطورة الإصابة، وهو ما سيثير حالة من القلق لدى الطاقم الفني لمنتخب الجزائر، باعتبار أن قبال من اللاعبين المعنيين بشكل رسمي بالمعسكر التحضيري القادم.

