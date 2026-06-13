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اقتصاد
بعد إدراج قياسي لسهم سبيس إكس

إيلون ماسك أول تريليونير في التاريخ!

الشروق أونلاين
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إيلون ماسك أول تريليونير في التاريخ!
الشروق أونلاين
إيلون ماسك أول تريليونير في التاريخ (تعبيرية)

أصبح إيلون ماسك أول تريليونير في التاريخ، بعد قفزة قوية في تقييم شركة سبيس إكس عقب إدراجها في بورصة ناسداك، ما دفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 2.18 تريليون دولار.

وارتفع سهم سبيس إكس في أولى جلسات تداوله من 135 دولارًا كسعر طرح أولي إلى 150 دولارًا عند الافتتاح، قبل أن يصل إلى 166.48 دولارًا، مسجلًا مكاسب تجاوزت 23%، في واحدة من أقوى بدايات التداول لشركة تقنية في التاريخ.

وبحسب تقديرات مالية مرتبطة بسعر السهم الجديد، ارتفعت قيمة حصة ماسك في سبيس إكس إلى مئات المليارات من الدولارات، لتتجاوز مساهماته في شركات أخرى وتدفع إجمالي ثروته إلى أكثر من 1.13 تريليون دولار، ما جعله أول شخص يتخطى حاجز التريليون.

وتعززت هذه الثروة أيضًا من خلال حصته في شركة تسلا، إلى جانب أصوله في شركات مثل Neuralink وThe Boring Company.

ويأتي هذا الصعود بعد واحدة من أكبر عمليات الطرح العام في الأسواق، إذ جمعت سبيس إكس 75 مليار دولار من بيع 555.6 مليون سهم، لتصبح من أكبر الإدراجات في تاريخ الأسواق المالية، مع طلب قوي دفع السهم للارتفاع السريع في أولى جلسات التداول.

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