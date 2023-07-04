إيناس عبدلي تنشر صور الاحتفال بنجاحها في البكالوريا وتثير الجدل!

أثارت المدونة الجزائرية إيناس عبدلي جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب الصور التي نشرتها بالتزامن مع إعلان نيلها شهادة البكالوريا.

وكانت إيناس عبدلي البالغة 18عاما قد نشرت، مساء الاثنين، صورا لها بلباس التخرج، وأوضحت في التعليق المرافق أنها نالت مبتغاها بعد طول صبر وتحصلت على شهادة البكالوريا بتقدير جيد جدا.

وتداول نشطاء صور المؤثرة الشهيرة التي برزت كطرف رئيسي في قضية النصب على الطلبة الجزائريين العام الماضي ثم حازت على براءتها، لتبدأ الانتقادات للباسها، حيث رأى الكثيرون بأنه لا يتناسب والنجاح في الدراسة.

وفي الوقت الذي أثنى نشطاء على جمالها اللافت بلباس التخرج ذي اللونين الأسود والأحمر، قال آخرون إنها الوحيدة التي ظهرت بملابس غير لائقة.

وشكك البعض في كون الصور مجرد عرض أزياء كون نتائج البكالوريا لم يعلن عنها بعد، لكنها أوضحت عبر حسابها على إنستغرام أنها تدرس بالثانوية الدولية ألكسندر دوماس، وعلق متابعوها الأوفياء أنها حازت على البكالوريا الفرنسية وليس الجزائرية.

يذكر أن إيناس عبدلي ممثلة وصانعة محتوى جزائرية، من مواليد 9 أوت 2005، يتابعها عبر إنستغرام 5.5 مليون شخص، والآلاف عبر يوتيوب.

دخلت عالم الشهرة في سن صغيرة حيث كانت انطلاقتها بعمر 4 سنوات بإشهار “معاك يا الخضرة “، وبعدها المشاركة في العديد من البرامج أبرزها دار لعجب و دارنا شو، كما شاركت في العديد من الإعلانات الدعائية.