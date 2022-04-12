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رياضة

إيهاب جلال مدربا جديدا لِمنتخب مصر

الشروق الرياضي
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إيهاب جلال مدربا جديدا لِمنتخب مصر
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إيهاب جلال

أعلن اتحاد مصر لِكرة القدم، الثلاثاء، عن تعيين التقني المحلّي إيهاب جلال مدربا جديدا لِمنتخب الأكابر.

ولم يُقدّم اتحاد الكرة المصري تفاصيل عن العقد، واكتفى بِبيان مُقتضب ذكر فيه أن إيهاب جلال سيكون مدرب منتخب الأكابر للفترة المقبلة.

وسيخلف التقني إيهاب جلال زميله البرتغالي كارلوس كيروش، الذي أُنهيت مهاهمه في الأيّام القليلة الماضية.

وكان التقني إيهاب جلال (54 سنة) يُشرف على تدريب فريق بيراميدز المصري، قبل أن يستلم دعوة تأطير العارضة الفنية لِمنتخب بلاده.

ويحمل إيهاب جلال خبرة تدريب الأندية المصرية منذ ما يُقارب 15 سنة، أبرزها العملاقَين الأهلي والزمالك. لكنه لم يعمل في الجهاز الفني على مستوى المنتخبات.

وقبل ولوجه عالم التدريب، مارس إيهاب جلال رياضة كرة القدم في منصب مدافع، وارتدى أزياء عدّة أندية محلّية، أبرزها الإسماعيلي.

وينتظر الناخب الوطني المصري الجديد إيهاب جلال أوّل امتحان في جوان المقبل، لمّا يستهلّ لاعبوه المشوار في تصفيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2023.

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