ابتكار طبي يتوّج الباحث فيصل خرفي من سطيف بجائزة رئيس الجمهورية

تقنية ذكية تراقب الإشعاع وتقلص مخاطر علاج السرطان

تُوّج الباحث الجزائري، فيصل خرفي، الأستاذ بجامعة سطيف 1 “فرحات عباس”، بالمرتبة الأولى لجائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر، في طبعتها الثانية، وذلك خلال مراسم رسمية احتضنها القطب العلمي والتكنولوجي “الشهيد عبد الحفيظ إحدادن” بسيدي عبد الله، تزامنا مع إحياء يوم العلم المصادف لـ16 أفريل، تحت شعار “نبتكر اليوم لنصنع جزائر الغد”.

وجاء هذا التتويج تكريما لمسار بحثي متقدم قاد إلى تطوير مشروع مبتكر في مجال العلاج الإشعاعي للأورام، يتمثل في تصميم وإنتاج دعامات طبية مخصصة تُستخدم في تحسين توجيه الجرعات الإشعاعية لعلاج الأورام السرطانية السطحية، بما يرفع من دقة العلاج ويقلّص المخاطر الجانبية على المرضى.

وفي حديثه عن هذا الإنجاز، أوضح الأستاذ فيصل خرفي أن الابتكار يقوم على توظيف حزمة من التقنيات الرقمية الحديثة، من بينها النمذجة ثلاثية الأبعاد، وتقنيات المسح الضوئي المنظم، وصولا إلى الطباعة ثلاثية الأبعاد، ما يسمح بتصميم دعامات تتوافق بدقة مع الخصائص الفيزيولوجية لكل مريض. ويؤكد أن هذا التوجه يندرج ضمن الطب الشخصي، الذي يراهن على حلول علاجية مخصصة بدل النماذج الموحدة.

وأضاف المتحدث أن القيمة العلمية الأساسية للمشروع تكمن في تطوير رقاقات حساسة تُستخدم لقياس الجرعة الإشعاعية بدقة أثناء جلسات العلاج، وهو ما يمثل خطوة حاسمة لضمان التوازن بين فعالية العلاج وسلامة الأنسجة السليمة، خاصة في الحالات التي تتطلب جرعات دقيقة ومضبوطة.

ويرتكز هذا الابتكار على خلفية علمية متقدمة، تعتمد على استخدام مواد مبتكرة، أبرزها الألومين مزدوج التشويب بعنصري الأنتيموان والصوديوم، وهي مواد تساهم في رفع حساسية أجهزة القياس في البيئات الإشعاعية، ما يسمح برصد أدق للتغيرات في الجرعات وتحسين مراقبة العلاج.

وقد جرى تسليم الجائزة بحضور رسمي رفيع، أشرف عليه الوزير الأول سيفي غريب، إلى جانب وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بقطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة نصر الدين بن طيفور، فضلا عن نخبة من الأساتذة والباحثين والطلبة.

وخلال المناسبة، تمّت تلاوة رسالة رئيس الجمهورية، التي شددت على أن هذا الموعد العلمي يتجاوز طابعه الرمزي، ليعكس توجّها استراتيجيا نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وترسيخ مكانة الجزائر ضمن الدول المنتجة للتكنولوجيا، بدل الاكتفاء باستهلاكها.

وتندرج جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر، التي أُنشئت بموجب مرسوم رئاسي، ضمن الآليات الوطنية الرامية إلى تثمين البحث العلمي وتشجيع الابتكار، حيث تغطي ثمانية مجالات استراتيجية تشمل العلوم والتقنيات، العلوم الطبية الحيوية، البيئة والتنمية المستدامة، الأمن الغذائي والمائي والطاقوي، إضافة إلى مجالات السلم والأمن.

ويعكس هذا التتويج، وفق متابعين، تحوّلا تدريجيا في تموقع البحث العلمي الجزائري، خاصة مع بروز مشاريع تطبيقية ذات بعد اقتصادي وصحي مباشر، على غرار مشروع الباحث فيصل خرفي، الذي يفتح آفاقا واعدة أمام تطوير تكنولوجيا طبية محلية تستجيب لاحتياجات المنظومة الصحية الوطنية.