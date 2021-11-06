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رياضة

اتحادية بوركينافاسو تشن حربا نفسية جديدة على “الخضر”

سليم.ع
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اتحادية بوركينافاسو تشن حربا نفسية جديدة على “الخضر”
أرشيف
رئيس إتحادية بوركينافاسو: لازاري بانسي

تواصل اتحادية بوركينافاسو مساعيها الحثيثة لنقل المباراة التي تجمع “الخيول” بـ”الخضر”، في الجولة الأخيرة من التصفيات من ملعب تشاكر إلى ملعب آخر.

وتقدم الإتحاد البوركينابي بطلب جديد إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، والإتحاد الدولي للعبة من أجل نقل مباراة منتخب الخيول مع المنتخب الجزائري، بلد آخر، بحجة أن أرضية الميدان سيئة، وتشكل خطورة على اللاعبين.

ولم تتوقف إتحادية بوركينافاسو عند طلب تغيير الملعب، بل تقدمت بطلب آخر، تطلب من خلاله توفير الحماية لوفد ” المنتخب” عند تنقله إلى الجزائر لخوض المباراة الأخير، والعمل على تجسيد الروح الرياضية أثناء اللقاء.

والطلب الثالث للإتحاد البوركينابي تمثل في تغيير توقيت مباراته المقبلة أمام النيجر برسم الجولة الخامسة من التصفيات.

وتندرج هذه الخطوات ضمن الحرب النفسية التي باشرها رئيس الإتحاد البوركينابي منذ مدة، أين أكد بأن المنتخب الجزائري يفوز على الأرضيات السيئة.

وتبقى الحجج التي يتقدم بها الإتحاد البوركينابي واهية، بالنظر إلى الوضعية الجيدة لأرضية تشاكر حاليا، بعد تهيئته، كما يعد طلب الحماية وتجسيد الروح الرياضية، بعيد كل البعد عن الواقع، حيث لم يسبق للمنتخب الجزائري وأن قصّر مع المنتخبات التي استضافها من كل الجوانب.

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