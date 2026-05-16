اتحاد العاصمة بطلا لِإفريقيا

افتكّ فريق اتحاد العاصمة مساء السبت لقب كأس “الكاف” لِكرة القدم، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وفاز اتحاد العاصمة بِواقع ركلات الترجيح (7-8) على مضيفه نادي الزمالك، بعد انتهاء مباراة إيّاب النهائي بِهدف لِصفر لِمصلحة ممثّل الكرة المصرية. علما أن لوائح المنافسة تنص على عدم وجود شوطَين إضافيَين.

وكان لقاء الذهاب بِالجزائر قد انتهى أيضا بِنتيجة هدف لِصفر، لكن لِمصلحة فريق اتحاد العاصمة.

واحتضن ملعب القاهرة الدولي أطوار مواجهة العودة، تحت إدارة طاقم من الغابون، يقوده حكم الساحة بيير أتشو.

واهتزّت شباك حارس مرمى اتحاد العاصمة أسامة بن بوط بِهدف من نادي الزمالك، في الدقيقة الخامسة لِمباراة العودة، وقّعه المهاجم عدي الدباغ من ركلة جزاء.

وبات اتحاد العاصمة وقد أحرز ثاني لقب لِكأس “الكاف”، بعد الأوّل في عام 2023. وثالث تتويج بِاحتساب الكأس الإفريقية الممتازة للأندية منذ ثلاثة أعوام خلت.

