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رياضة

اتحاد العاصمة على بعد خطوة من ربع النّهائي

علي بهلولي
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اتحاد العاصمة على بعد خطوة من ربع النّهائي
ح.م

وضع اتحاد العاصمة عصر الأحد قدما في الدور ربع النهائي لِمنافسة كأس “الكاف”.

وتعادل الاتحاد بِهدف لِمثله مع المُضيّف نادي سانت إيلوا لوبوبو من الكونغو الديموقراطية، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

ولُعبت هذه المباراة بِزامبيا لِكون ميادين الكونغو الديموقراطية غير مُؤهّلة من قبل “الكاف”، تحت إدارة حكم ساحة من جزر موريس.

واهتزّت شباك حامي العرين أسامة بن بوط حارس مرمى هدف اتحاد العاصمة بِهدف كونغولي، في الدقيقة الـ 72.

وعادل فريق “سوسطارة ” الكفّة بِهدف سجّله لاعب سانت إيلوا لوبوبو ضد مرماه، في الدقيقة الأخيرة.

وعن الفوج الأوّل ذاته، يتبارى فريق الأخضر الليبي مع الزّائر نادي مارومو غالانتس الجنوب إفريقي مساء الأحد.

وتشكّل جدول الترتيب مُؤقّتا كالتّالي:

1- مارومو غالانتس (ناقص مباراة)

2- اتحاد العاصمة

3- سانت إيلوا لوبوبو

4- الأخضر (ناقص مباراة)

وفي الجولة السادسة والأخيرة بِتاريخ الـ 2 من أفريل المقبل، يلعب رجال المدرب عبد الحق بن شيخة مع نظرائهم من الضّيف نادي الأخضر الليبي. ويُواجه فريق سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي خارج القواعد نادي مارومو غالانتس الجنوب إفريقي.

وعقب الجولة السادسة، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ربع النهائي، وهنا بات الاتحاد العاصمي في رواق جيّد لِبلوغ هذه المحطّة. وبِالمقابل، تأهّل نادي مارمو غالانتس إلى الدور المقبل، وأُقصي فريق سانت إيلوا لوبوبو.

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