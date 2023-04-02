اتحاد العاصمة يتأهّل

تأهّل فريق اتحاد العاصمة سهرة الأحد إلى الدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس”الكاف”.

وفاز اتحاد العاصمة بِنتيجة (4-1) على ضيفه نادي الأخضر الليبي، ضمن إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، تحت إدارة ثلاثي تحكيم من مصر.

وأمضى أهداف فريق “سوسطارة” كلّ من: المدافع زين الدين بلعيد في الدقيقة الـ 9، ولاعب الخطّ الخلفي آدم عليلات في الدقيقتَين الـ 20 والـ 75، والمهاجم أيمن محيوس في الدقيقة الـ 36. مع الإشارة إلى أن التوقيعَين الأوّل والثاني سُجّلا من ركلتَي جزاء.

واهتزّت شباك حامي العرين أسامة بن بوط حارس مرمى الاتحاد بِهدف ليبي، في الدقيقة الـ 65.

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل ذاته لُعب أيضا سهرة الأحد، فاز نادي مارومو غالانتس الجنوب إفريقي بِنتيجة (3-2) على الزّائر فريق سانت إيلوا لوبوبو من الكونغو الديموقراطية.

وتشكّلت لائحة الترتيب بِصفة نهائية كالتّالي:

1- مارومو غالانتس الجنوب إفريقي 12ن

2- اتحاد العاصمة 11ن

3- سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي 5ن

4- الأخضر الليبي 5ن

وهكذا تأهّل فريقا مارومو غالانتس واتحاد العاصمة إلى ربع نهائي كأس”الكاف”، نظير إقصاء ناديَي الأخضر الليبي وسانت إيلوا لوبوبو الكونغولي.

ويسحب الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم قرعة ربع النهائي، بِمقرّه في مصر مساء الأربعاء المقبل.

وسيلعب رجال المدرب عبد الحق بن شيخة واستنادا إلى لوائح المنافسة، مباراة ربع النهائي ذهاب داخل القواعد، مع أحد الأندية التالية: أسيك ميموزا الإيفواري أو الجيش الملكي المغربي أو يونغ أفريكانز التنزاني.