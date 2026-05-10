رياضة

اتحاد العاصمة يفوز على الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية ويضع قدمًا نحو اللقب

جانب من احتفال لاعبي الاتحاد عقب الفوز

اقترب اتحاد العاصمة من التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزه مساء أمس السبت على ضيفه الزمالك المصري بهدف دون رد، في مباراة ذهاب النهائي التي احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي، على أن يُحسم اللقب في لقاء الإياب بالعاصمة المصرية القاهرة.

وحسم اتحاد العاصمة المواجهة في الوقت القاتل، بعدما نجح المهاجم أحمد خالدي في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 90+7، وسط فرحة كبيرة لأنصار الفريق الذين صنعوا أجواء استثنائية في مدرجات ملعب 5 جويلية.

وجاء الهدف بعد أحداث مثيرة في الدقائق الأخيرة، حيث ألغى الحكم الموريتاني دحان بيدا هدفًا للزمالك عقب العودة إلى تقنية الفيديو المساعد “فار”، قبل أن يعلن عن ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة إثر الهجمة العكسية التي أعقبت اللقطة.

وشهدت المباراة طابعًا تكتيكيًا حذرًا بين الفريقين، حيث غلبت الحسابات الدفاعية على مجريات اللعب في معظم الفترات، مع محاولات متبادلة لم تترجم إلى فرص خطيرة واضحة أمام المرميين.

وبهذا الفوز، بات ممثل الكرة الجزائرية على بعد خطوة واحدة من التتويج القاري، غير أن الحسم النهائي سيظل مؤجلًا إلى مواجهة الإياب في القاهرة والتي ستُجرى يوم السبت 16 ماي بملعب القاهرة الدولي (00ر19سا بتوقيت الجزائر)، حيث سيكون اتحاد العاصمة مطالبًا بالحفاظ على تفوقه من أجل الظفر باللقب.

من جانبه، أكد مدرب الزمالك المصري معتمد جمال أن فريقه لا يزال يحتفظ بحظوظه كاملة في المنافسة على التتويج، رغم خسارة الذهاب، مشيرًا إلى أن كل شيء سيُحسم في مباراة العودة.

كما توجه مدرب الزمالك بالشكر إلى الجماهير الجزائرية، مثنيًا على حسن الاستقبال والأجواء الإيجابية التي رافقت إقامة فريقه في الجزائر، ومشيدًا بالروح الرياضية التي ميزت المواجهة.

