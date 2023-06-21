اتحاد جدة يتعاقد رسميا مع كانتي
أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، تعاقده رسميا مع الدولي الفرنسي نغولو كانتي قادما من صفوف تشيلسي الإنجليزي بعقد يمتد لـ3 سنوات.
ويعد كانتي البالغ من العمر 32 عاما ثاني صفقات اتحاد جدة في الصيف الحالي بعدما ضم مواطنه الفرنسي كريم بن زيمة .
“لا تصدق الشائعات” ⛔️
كانتي اتحادي ✍️🤩
📦 to 📦#WelcomeBox2Box pic.twitter.com/yQ225WrQLt
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 20, 2023
ورحب بن زيمة، بنغولو كانتي، على طريقته الخاصة، بعدما تمت الصفقة بشكل رسمي.
أفضل اللاعبين في أفضل نادي 💎 #WelcomeBox2Box pic.twitter.com/joAB9ShgO5
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 20, 2023
وقال بن زيمة، خلال فيديو نشره، الحساب الرسمي للنادي ، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أهلًا نغولو، ذات يوم أخبرتك بأنك الأفضل في مركز لاعب الوسط بالعالم، والآن أنا سعيد باللعب معك مرة أخرى، وبالتأكيد في أفضل فريق في السعودية، أراك في جدة”.