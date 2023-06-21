-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
5 سنوات حبسا لبدوي وبوضياف في قضية محطة قسنطينة
رياضة

اتحاد جدة يتعاقد رسميا مع كانتي

عمر سلامي
  • 262
  • 0
اتحاد جدة يتعاقد رسميا مع كانتي
ح.م
نغولو كانتي

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، تعاقده رسميا مع الدولي الفرنسي نغولو كانتي قادما من صفوف تشيلسي الإنجليزي بعقد يمتد لـ3 سنوات.

ويعد كانتي البالغ من العمر 32 عاما ثاني صفقات اتحاد جدة في الصيف الحالي بعدما ضم مواطنه الفرنسي كريم بن زيمة .

ورحب بن زيمة، بنغولو كانتي، على طريقته الخاصة، بعدما تمت الصفقة بشكل رسمي.

وقال بن زيمة، خلال فيديو نشره، الحساب الرسمي للنادي ، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أهلًا نغولو، ذات يوم أخبرتك بأنك الأفضل في مركز لاعب الوسط بالعالم، والآن أنا سعيد باللعب معك مرة أخرى، وبالتأكيد في أفضل فريق في السعودية، أراك في جدة”.

مقالات ذات صلة
تولوز يشيد بأرقام فارس شعيبي

تولوز يشيد بأرقام فارس شعيبي

مفاوضات محرز والهلال السعودي تبدأ الأسبوع المقبل

مفاوضات محرز والهلال السعودي تبدأ الأسبوع المقبل

منتخب كرة القدم يتعرّف على مُنافسيه في الألعاب العربية

منتخب كرة القدم يتعرّف على مُنافسيه في الألعاب العربية

حارس المنتخب الليبي يتعرض لاعتداء مسلح

حارس المنتخب الليبي يتعرض لاعتداء مسلح

مدرب جديد للمنتخب الجزائري لأقل من 23 سنة

مدرب جديد للمنتخب الجزائري لأقل من 23 سنة

هذه هي ملاعب “كان” كوت ديفوار 2024

هذه هي ملاعب “كان” كوت ديفوار 2024

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد