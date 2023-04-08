اتحاد طلبة تونس يعبّر عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين الصحراويين

عبّر الاتحاد العام لطلبة تونس يوم الجمعة في بيان، عن تضامنه المطلق واللامشروط مع المعتقلين السياسيين الصحراويين من الحركة الطلابية، في سجون الاحتلال المغربي.

وندّد بيان الاتحاد بـ”حملة الإيقافات الواسعة التي ينفذها النظام بالمغرب، ضد مناضلي الحركة الطلابية في الصحراء الغربية”. مشيرا إلى “وجود العديد من الطلبة داخل سجون المخزن”.

وأكد اتحاد الطلبة التونسي مساندته للطالب الصحراوي المعتقل البشير حسين إبراهيم أمعضور، بعد دخوله في إضراب عن الطعام، لمدة شهر ونصف.

ويطالب أمعضور بحقّه في المرافعة والمحاكمة العادلة لكل معتقلي الحركة الطلابية بالصحراء الغربية، وبإطلاق سراحهم الفوري دون قيد وشرط، يضيف ذات البيان.