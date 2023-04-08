-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

اتحاد طلبة تونس يعبّر عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين الصحراويين

الشروق أونلاين
  • 190
  • 0
اتحاد طلبة تونس يعبّر عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين الصحراويين
أرشيف
الصحراء الغربية

عبّر الاتحاد العام لطلبة تونس يوم الجمعة في بيان، عن تضامنه المطلق واللامشروط مع المعتقلين السياسيين الصحراويين من الحركة الطلابية، في سجون الاحتلال المغربي.

وندّد بيان الاتحاد بـ”حملة الإيقافات الواسعة التي ينفذها النظام بالمغرب، ضد مناضلي الحركة الطلابية في الصحراء الغربية”. مشيرا إلى “وجود العديد من الطلبة داخل سجون المخزن”.

وأكد اتحاد الطلبة التونسي مساندته للطالب الصحراوي المعتقل البشير حسين إبراهيم أمعضور، بعد دخوله في إضراب عن الطعام، لمدة شهر ونصف.

ويطالب أمعضور بحقّه في المرافعة والمحاكمة العادلة لكل معتقلي الحركة الطلابية بالصحراء الغربية، وبإطلاق سراحهم الفوري دون قيد وشرط، يضيف ذات البيان.

بيان الاتحاد العام لطلبة تونس

مقالات ذات صلة
المخزن.. نظام بأطماع توسعية بدون استحياء

المخزن.. نظام بأطماع توسعية بدون استحياء

مؤرخ مغربي: الملك مريض والمخابرات استولت على حكم البلاد

مؤرخ مغربي: الملك مريض والمخابرات استولت على حكم البلاد

الأمم المتحدة تنشر خريطة للحدود الحقيقية للصحراء الغربية

الأمم المتحدة تنشر خريطة للحدود الحقيقية للصحراء الغربية

السعودية الثانية عالمياً في الوعي بالذكاء الاصطناعي

السعودية الثانية عالمياً في الوعي بالذكاء الاصطناعي

هل يملك ملك المغرب استقلالية القرار لتوقيف قطار التطبيع؟

هل يملك ملك المغرب استقلالية القرار لتوقيف قطار التطبيع؟

هذا ما فعلته الصين بعد زيارة رئيسة تايوان إلى أمريكا!

هذا ما فعلته الصين بعد زيارة رئيسة تايوان إلى أمريكا!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد