اتصالات الجزائر تبلغ أعلى سرعة تدفّق للإنترنت في إفريقيا

قالت اتصالات الجزائر يوم الأحد، إنها تقدّم أعلى سرعة تدفّق على مستوى قارة إفريقيا، بالنسبة لاشتراكات الإنترنت غير محدود البيانات.

وجاء في منشور للشركة على فيسبوك:”لأول مرة في إفريقيا، سرعة تدفق الإنترنت تصل إلى غاية 1.6 جيغا. أداء يفوق التوقعات، وتجربة رائعة تليق بالمستقبل”.

ويتعلق الأمر حسب ما يوضحه الموقع الرسمي للشركة باشتراك “Idoom Medium Business” الموجّه للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

ويوفّر هذا العرض خدمة الإنترنت بسرعة تدفّق تبدأ بـ 200 ميغا في الثانية، وتصل إلى غاية 1.6 جيغا في الثانية. مقابل أسعار تتراوح بين 2.7 و4.5 مليون سنتيم شهريا.

يأتي هذا بالتزامن مع إطلاق عروض جديدة لمشتركي خدمة الاتصال بالإنترنت عبر الألياف البصرية “Idoom Fibre”، تضمنت مضاعفة سرعات التدفّق مقابل نفس الأسعار السابقة للاشتراكات.

حيث ستتراوح سرعة التدفّق الجديدة بين 60 ميغا و1.5 جيغا، إلى جانب استفادة المشتركين الجدد من مودم مجاني، وشهر واحد مُهدى من الإنترنت، وإعفاء من تكاليف التركيب.