اتصالات الجزائر تضبط مواقيت عمل وكالاتها التجارية خلال الفترة الصيفية

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر عن اعتماد مواقيت عمل جديدة لوكالاتها التجارية خلال الفترة الصيفية لسنة 2026، على أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الاثنين 1 جوان.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن وكالاتها التجارية ستكون جاهزة لاستقبال الزبائن وتقديم مختلف الخدمات طيلة الفترة الصيفية، وذلك من يوم السبت إلى يوم الخميس.

وبحسب البيان، فقد تم تحديد مواقيت العمل بالولايات الشمالية من الساعة الثامنة صباحاً إلى غاية السابعة مساءً بشكل متواصل.

أما بالنسبة للولايات الجنوبية، فستكون مواقيت العمل من الساعة السابعة صباحاً إلى غاية الثانية عشرة ظهراً، ومن الساعة الرابعة مساءً إلى غاية الثامنة مساءً.

وأكدت اتصالات الجزائر أن هذه المواقيت ستبقى سارية خلال موسم الصيف، داعية الزبائن إلى الاطلاع على تفاصيل أوقات العمل الخاصة بالفترة الصيفية عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار ضمان استمرارية الخدمة وتحسين ظروف استقبال الزبائن عبر مختلف الوكالات التجارية التابعة للمؤسسة.