-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

اتصالات الجزائر تضبط مواقيت عمل وكالاتها التجارية خلال الفترة الصيفية

الشروق أونلاين
  • 738
  • 0
اتصالات الجزائر تضبط مواقيت عمل وكالاتها التجارية خلال الفترة الصيفية
ح.م
وكالة تجارية لاتصالات الجزائر

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر عن اعتماد مواقيت عمل جديدة لوكالاتها التجارية خلال الفترة الصيفية لسنة 2026، على أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الاثنين 1 جوان.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن وكالاتها التجارية ستكون جاهزة لاستقبال الزبائن وتقديم مختلف الخدمات طيلة الفترة الصيفية، وذلك من يوم السبت إلى يوم الخميس.

وبحسب البيان، فقد تم تحديد مواقيت العمل بالولايات الشمالية من الساعة الثامنة صباحاً إلى غاية السابعة مساءً بشكل متواصل.

أما بالنسبة للولايات الجنوبية، فستكون مواقيت العمل من الساعة السابعة صباحاً إلى غاية الثانية عشرة ظهراً، ومن الساعة الرابعة مساءً إلى غاية الثامنة مساءً.

وأكدت اتصالات الجزائر أن هذه المواقيت ستبقى سارية خلال موسم الصيف، داعية الزبائن إلى الاطلاع على تفاصيل أوقات العمل الخاصة بالفترة الصيفية عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار ضمان استمرارية الخدمة وتحسين ظروف استقبال الزبائن عبر مختلف الوكالات التجارية التابعة للمؤسسة.

مقالات ذات صلة
الفريق أول شنقريحة يترأس حفل تهاني “عيد الأضحى”

الفريق أول شنقريحة يترأس حفل تهاني “عيد الأضحى”

وزارة الصحة تطلق منصة رقمية لمعادلة شهادات خريجي مؤسسات التكوين العالي

وزارة الصحة تطلق منصة رقمية لمعادلة شهادات خريجي مؤسسات التكوين العالي

بلاغ من وزارة التربية بخصوص التسجيلات في السنة الأولى ابتدائي

بلاغ من وزارة التربية بخصوص التسجيلات في السنة الأولى ابتدائي

تشريعيات 2026.. بيان هام حول كيفيات إيداع ترشيح جديد

تشريعيات 2026.. بيان هام حول كيفيات إيداع ترشيح جديد

سونلغاز: مخطط استثنائي لعيد الأضحى ونهاية الأسبوع

سونلغاز: مخطط استثنائي لعيد الأضحى ونهاية الأسبوع

عائلات تعيش صمت الفقد يوم العيد

عائلات تعيش صمت الفقد يوم العيد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد