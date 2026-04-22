اتفاقية إطار بين وزارة الشؤون الدينية وبنك البركة الجزائري

لتعزيز الخدمات المصرفية للأئمة وفق أحكام الشريعة الإسلامية

وقّعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الأربعاء، اتفاقية إطار مع بنك البركة الجزائري، بهدف تمكين الأئمة ومنتسبي القطاع من الاستفادة من حزمة شاملة من الخدمات المصرفية، في خطوة تعكس توجّهًا لتعزيز التعاون وتطوير الخدمات الاجتماعية والمهنية.

وأوضح بيان للوزارة أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق مبادرة تهدف إلى دعم فئة الأئمة وموظفي القطاع، لاسيما أسرة المساجد، من خلال تحسين ظروفهم والاستجابة لاحتياجاتهم المالية عبر خدمات مصرفية متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاق يندرج ضمن مقاربة شاملة تعتمدها الوزارة، تقوم على إبرام شراكات مع مختلف الهيئات والمؤسسات الفاعلة، بما يحقق تناغمًا بين البعدين المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع.