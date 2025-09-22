-- -- -- / -- -- --
اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني وخلية الاستعلام المالي لمكافحة تبييض الأموال

الشروق أونلاين
وكالة الانباء الجزائرية

أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني وخلية الاستعلام المالي، اتفاقية تعاون بهدف تسريع تبادل المعلومات، لاسيما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.

الاتفاقية وقع عليها بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، 22 سبتمبر، كل من المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، محمد سعودية.

ووفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، من أهم بنود هذه الاتفاقية وضع آلية تجمع بين السرية والسرعة في تبليغ المعلومة، فضلا عن الاستفادة المشتركة من ميكانيزمات التعاون الدولي المتاحة ومن تعزيز أنشطة التدريب المشترك وتبادل الخبرات.

كما تنص الاتفاقية على إعداد المخطط السنوي المشترك في مجال الوقاية من تلك الجرائم، تعزيز التعاون لإنجاز التحقيقات المالية الموازية ورفع الصعوبات التي قد تعترض عمل الهيئتين في هذا المجال، حسب المصدر ذاته.

